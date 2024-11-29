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USM вышел из капитала оператора системы маркировки

USM вышел из капитала оператора системы маркировки
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Холдинг USM Алишера Усманова вышел из состава учредителей ООО "Оператор-ЦРПТ", оператора системы цифровой маркировки в РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

Согласно ЕГРЮЛ, текущий состав владельцев юрлица не раскрывается. По состоянию на начало 2022 года совладельцами ЦРПТ выступали USM ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

"У проекта несколько инвесторов, изначальный состав претерпел изменения. В частности, из состава вышла USM, акционером которой является Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу работников группы", - сообщил представитель USM.

В результате этих изменений у совладельцев нет контроля или 25% доли, отметил он. Другие подробности по сделке представитель не приводит.

ЦРПТ был учрежден в 2017 году, в 2018 году проект стал оператором системы маркировки лекарств. В настоящее время ЦРПТ отвечает за маркировку 24 групп товаров, включая табак, икру, молочную продукцию, меховые изделия и др.

Алишер Усманов Ростех ЦРПТ Элвис-Плюс групп USM Александр Галицкий
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