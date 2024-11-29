В РФ проведут эксперимент по пресечению нелегальных поставок маркируемой продукции в соцучреждения

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило сроки проведения эксперимента по отработке дополнительных механизмов выявления и пресечения поставки небезопасной и некачественной пищевой продукции в учреждения социальной сферы с помощью системы маркировки.

Как следует из опубликованного кабмином постановления, эксперимент пройдет с 1 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года в семи регионах: в Краснодарском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Московской и Новосибирской областях и Санкт-Петербурге.

Эксперимент затронет упакованную воду и молочную продукцию, которые подлежат обязательной маркировке через государственную информационную систему "Честный знак", уточнили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Предполагается, что эксперимент позволит дополнительно выявлять поставки некачественной продукции с помощью сведений из системы "Честный знак" и ее интеграции с государственными информационными системами Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Федерального казначейства и Федеральной службы по аккредитации.

Методические рекомендации по проведению эксперимента, в том числе функции его участников и порядок взаимодействия информационных систем, утвердит Минпромторг. Оператором эксперимента назначен "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).