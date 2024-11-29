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Выдача ипотечных кредитов в России в январе-октябре упала на 31%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-октябре 2024 года выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 4 трлн 322,8 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (6 трлн 267,3 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ.

При этом количество предоставленных в первые десять месяцев текущего года кредитов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,9% (1 млн 157,4 тыс. против 1 млн 650,1 тыс.).

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Совокупный портфель ипотечных кредитов банков с учетом приобретенных прав требований в январе-октябре 2024 года увеличился на 1 трлн 741,4 млрд рублей, или на 9,6%, до 19 трлн 948,3 млрд рублей.

Годовые темпы роста портфеля за месяц снизились до 13,4% с 15,8%.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в октябре увеличилась до 9,65% с 8,94% в сентябре.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в октябре 2024 г.:

Показатель М/М Г/Г
Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб. 367,1 -1,6% -52,3%
Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт. 94,9 0,6% -52,6%
Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб. 19 948,3 -0,2% 13,4%
Средний размер кредита за месяц, млн руб. 3,866 5,5% 0,7%
Средневзвешенный срок за месяц, мес. 299,3 1,5% 1,0%
С НАЧАЛА ГОДА
Объем предоставленных кредитов, млрд руб. 4 322,8 -31,0%
Количество предоставленных кредитов, тыс. 1 157,4 -29,9%
ЦБ РФ Банк России
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