Выдача ипотечных кредитов в России в январе-октябре упала на 31%
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-октябре 2024 года выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 4 трлн 322,8 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (6 трлн 267,3 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ.
При этом количество предоставленных в первые десять месяцев текущего года кредитов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,9% (1 млн 157,4 тыс. против 1 млн 650,1 тыс.).
Совокупный портфель ипотечных кредитов банков с учетом приобретенных прав требований в январе-октябре 2024 года увеличился на 1 трлн 741,4 млрд рублей, или на 9,6%, до 19 трлн 948,3 млрд рублей.
Годовые темпы роста портфеля за месяц снизились до 13,4% с 15,8%.
Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в октябре увеличилась до 9,65% с 8,94% в сентябре.
Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в октябре 2024 г.:
|Показатель
|М/М
|Г/Г
|Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб.
|367,1
|-1,6%
|-52,3%
|Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт.
|94,9
|0,6%
|-52,6%
|Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб.
|19 948,3
|-0,2%
|13,4%
|Средний размер кредита за месяц, млн руб.
|3,866
|5,5%
|0,7%
|Средневзвешенный срок за месяц, мес.
|299,3
|1,5%
|1,0%
|С НАЧАЛА ГОДА
|Объем предоставленных кредитов, млрд руб.
|4 322,8
|-31,0%
|Количество предоставленных кредитов, тыс.
|1 157,4
|-29,9%