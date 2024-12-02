Нефть Brent подорожала до $72,2 за баррель

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в понедельник после существенного снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 по московскому времени составляет $72,2 за баррель, что на $0,36 (0,5%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,94 (1,3%), до $71,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,37 (0,54%), до $68,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,72 (1,1%), до $68 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 3%, WTI - на 4,6%.

Поддержку рынку в понедельник оказали позитивные статданные из Китая, опубликованные в минувшие выходные.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре увеличился до 50,3 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Таким образом, индикатор достиг максимума за семь месяцев. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится выше этого уровня два месяца.

Внимание трейдеров направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерскую встречу, которые были перенесены с 1 на 5 декабря. Причиной переноса было названо участие нескольких министров в кувейтском саммите.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.