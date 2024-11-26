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Bloomberg сообщил о начале переговоров ОПЕК+ о возможной отсрочке наращивания добычи

Bloomberg сообщил о начале переговоров ОПЕК+ о возможной отсрочке наращивания добычи
Фото: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированной на январь, возможно, на несколько месяцев, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Как сообщалось, восемь стран-участниц ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией уже два раза отложили запланированное постепенное ежемесячное возвращение на рынок (по 180-200 тыс. б/с) сокращений в объеме 2,2 млн баррелей в сутки.

Как пишет агентство, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго Саудовской Аравии, а также правительства РФ, во вторник вице-премьер РФ Александр Новак посетил с рабочим визитом Багдад, где провёл трёхстороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом Аль Саудом и министром энергетики Ирака Зиядом Али Фадхелем.

"Участники встречи подчеркнули важность поддержания стабильности и баланса на мировых рынках нефти и отметили значительную роль, которую играет группа ОПЕК+ в этом отношении. Они также подчеркнули важность сотрудничества между странами ОПЕК+ и их полную приверженность соглашению и добровольному сокращению добычи, включая добровольное сокращение, согласованное восемью странами-участницами, а также компенсацию любых перепроизводимых объёмов", - говорится в сообщении.

"Со своей стороны министр энергетики Ирака подтвердил полную приверженность Ирака соглашению, добровольному сокращению добычи и компенсации увеличения добычи в соответствии с обновлённым графиком, представленным в секретариат ОПЕК", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

ЭкономикаДобыча нефти стран ОПЕК+ в октябре была на 150 тысяч б/с ниже планаЧитать подробнее

Встреча всех министров ОПЕК+, как предполагается, состоится 1 декабря в онлайн-формате.

С прошлого года восемь стран-участниц ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца. Кроме того, участники соглашения пристально следят за тем, как страны, допустившие превышение уровней добычи в первые семь-десять месяцев 2024 года (Ирак, Казахстан и Россия), компенсируют эту "провинность" будущим дополнительным сокращением.

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