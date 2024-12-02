Brent подорожала до $72,6 за баррель

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на позитивных сигналах из Китая и на ожиданиях, что ОПЕК+ вновь отложит увеличение добычи.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в ноябре увеличился до 50,3 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Таким образом, индикатор достиг максимума за семь месяцев. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится выше этого уровня два месяца.

К 14:40 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (1,06%) до $72,6 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,71 (1,04%), до $68,71 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерскую встречу, которые были перенесены с 1 на 5 декабря. Причиной было названо то, что несколько министров будут присутствовать на саммите в Кувейте.

Рынок ждет, что ОПЕК+ отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.

"Сама по себе ОПЕК, однако, вряд ли сможет развернуть среднесрочный "медвежий" тренд, если не будет улучшения спроса", - отмечают аналитики ING, мнение которых приводит The Wall Street Journal.