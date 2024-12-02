"Башнефть" за 9 месяцев сократила чистую прибыль по РСБУ в 2 раза
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Башнефть" в январе-сентябре 2024 года получило 73,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 49,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчете компании.
Рост выручки на 17% при большем росте себестоимости - на 43,2% - обусловили уменьшение валовой прибыли.
Компания сократила расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа, в 2 раза - до 628,7 млн рублей, коммерческие расходы - на 10,3%, до 41,65 млрд рублей, увеличив затраты на общехозяйственные и административные нужды на 2,4% - до 5,58 млрд рублей.
Объем доходов от участия в других организациях уменьшился на 2,4% - до 11,09 млрд рублей. Доналоговая прибыль сократилась на 49,5%.
Основные финпоказатели ПАО "Башнефть" (в тысячах рублей):
|Январь-сентябрь 2024г
|Январь-сентябрь 2023г
|Динамика (%)
|Выручка
|637 062 772
|544 324 545
|+17
|Себестоимость
|507 710 477
|354 490 831
|+43,2
|Валовая прибыль
|128 723 619
|188 573 773
|-31,7
|Прибыль от продаж
|81 501 852
|136 711 790
|-40,4
|Прибыль до налогообложения
|91 102 655
|180 365 390
|-49,5
|Чистая прибыль
|73 921 161
|147 344 891
|-49,8
Краткосрочная кредиторская задолженность компании уменьшилась с 154,25 млрд рублей на конец 2023 года до 145,67 млрд рублей на конец сентября 2024 года, дебиторская - выросла с 480,5 млрд рублей до 480,573 млрд рублей.