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"Башнефть" за 9 месяцев сократила чистую прибыль по РСБУ в 2 раза

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Башнефть" в январе-сентябре 2024 года получило 73,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 49,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчете компании.

Рост выручки на 17% при большем росте себестоимости - на 43,2% - обусловили уменьшение валовой прибыли.

Компания сократила расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа, в 2 раза - до 628,7 млн рублей, коммерческие расходы - на 10,3%, до 41,65 млрд рублей, увеличив затраты на общехозяйственные и административные нужды на 2,4% - до 5,58 млрд рублей.

Объем доходов от участия в других организациях уменьшился на 2,4% - до 11,09 млрд рублей. Доналоговая прибыль сократилась на 49,5%.

Основные финпоказатели ПАО "Башнефть" (в тысячах рублей):

Январь-сентябрь 2024г Январь-сентябрь 2023г Динамика (%)
Выручка 637 062 772 544 324 545 +17
Себестоимость 507 710 477 354 490 831 +43,2
Валовая прибыль 128 723 619 188 573 773 -31,7
Прибыль от продаж 81 501 852 136 711 790 -40,4
Прибыль до налогообложения 91 102 655 180 365 390 -49,5
Чистая прибыль 73 921 161 147 344 891 -49,8

Краткосрочная кредиторская задолженность компании уменьшилась с 154,25 млрд рублей на конец 2023 года до 145,67 млрд рублей на конец сентября 2024 года, дебиторская - выросла с 480,5 млрд рублей до 480,573 млрд рублей.

Башнефть
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