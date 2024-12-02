"Башнефть" за 9 месяцев сократила чистую прибыль по РСБУ в 2 раза

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Башнефть" в январе-сентябре 2024 года получило 73,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 49,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчете компании.

Рост выручки на 17% при большем росте себестоимости - на 43,2% - обусловили уменьшение валовой прибыли.

Компания сократила расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа, в 2 раза - до 628,7 млн рублей, коммерческие расходы - на 10,3%, до 41,65 млрд рублей, увеличив затраты на общехозяйственные и административные нужды на 2,4% - до 5,58 млрд рублей.

Объем доходов от участия в других организациях уменьшился на 2,4% - до 11,09 млрд рублей. Доналоговая прибыль сократилась на 49,5%.