Нефтепровод между Венгрией и Сербией должны достроить до 2026 года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией предполагается реализовать до 2026 года, пишет журнал "Трубопроводный транспорт нефти".

"Проект строительства магистрального нефтепровода между Венгрией и Сербией - один из важнейших для "Транснафта" Панчево. Новая ветка будет соединена с нефтепроводом "Дружба". Мы сможем диверсифицировать поставки нефти и не зависеть от Республики Хорватия", - сказал изданию исполнительный директор АО "Транснафта" Панчево Александр Джурджев.

Россия и Сербия в ноябре заключили меморандум о сотрудничестве крупных нефтегазовых компаний двух стран, который станет основой для создания и обслуживания нефтетранспортной инфраструктуры на территории Сербии.

Вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда пояснял журналистам, что компания планирует диверсифицировать поставки нефти в Сербию. "На сегодняшний день у них один трубопровод, который идет с территории Хорватии. Они предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на "Дружбу". Это позволит им быть более независимыми в поставках нефти и существенно увеличить объемы нефти, которые поставляются на территорию Сербии для внутреннего потребления", - сказал он.

По его информации, трубопровод будет длиной порядка 300 километров. "Сербия обращается к нам за помощью. Мы готовы оказать содействие в реализации этого проекта", - отметил Каланда.