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Венгрия и Сербия хотят ускорить строительство связующего их нефтепровода

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович договорились активизировать инвестиционную политику в сфере энергетической безопасности и ускорить строительство первого нефтепровода между двумя странами, сообщил венгерский министр в соцсети.

"Мы договорились расширить совместные инвестиции в энергетику и обеспечение энергетической безопасности, речь в том числе идет и о строительстве первого связующего нефтепровода", - написал Сийярто.

Кроме того, Сийярто и Джедович-Ханданович договорились активизировать финансирование "новой линии электропередач, соединяющей сети двух стран"

"Для нашей страны Сербия является стратегическим партнером, без Сербии не будет энергетической безопасности Венгрии, и наоборот", - добавил глава венгерского МИД.

Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией должно завершиться до 2026 года. Новая ветка будет соединена с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии диверсифицировать поставки нефти и не зависеть от Хорватии.

Ранее Россия и Сербия заключили меморандум о сотрудничестве, который станет основой для создания и обслуживания нефтетранспортной инфраструктуры на территории Сербии. Помощь Сербии в строительстве нефтепровода протяженностью 300 км окажет "Транснефть".

МИД Петер Сийярто Сербия Венгрия Дружба Транснефть Дубравка Джедович-Ханданович
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