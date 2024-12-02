Перевозки грузов субсидируемыми каботажными рейсами по СМП выросли на 16%

Всего в 2024 году было совершено три рейса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Программа субсидируемых каботажных рейсов по Северному морскому пути (СМП) позволила в 2024 году перевезти 25,6 тысячи тонн грузов, сообщило Минвостокразвития.

Всего было совершено три рейса, последний завершился 21 ноября.

Объем грузов, перевезенных на субсидируемых каботажных рейсах с 2022 года, ежегодно растет. Так, в 2022 году по СМП двумя рейсами было перевезено 9,3 тысячи тонн. В 2023 году тремя рейсами - 22,1 тысячи тонн, напомнило Минвостокразвития.

Таким образом, в 2024 году объем грузов вырос на 15,8% по сравнению с 2023 годом и в 2,8 раза - по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, с 2022 года увеличилось количество портов для судохода - с четырех до 14.

"Рейсы перевозят продукты питания, стройматериалы, пиломатериалы, металлоконструкции, технику, цемент. Особое внимание уделяется социально значимым грузам с безусловным приоритетом северного завоза, а также формированию и развитию новых логистических маршрутов", - говорится в сообщении.

В 2024 году маршрут перевозки контейнеров с социально значимыми грузами в восточном направлении сменился с традиционного (когда железнодорожным путем грузы доставлялись до Владивостока, а затем - по морю) на альтернативный - грузы доставлялись в Архангельск, а после по СМП - в порты Магадана, Корсакова и Петропавловска-Камчатского.

В Минвостокразвития отмечают, что для малого бизнеса перевозка по СМП позволила сократить расходы на доставку грузов на Дальний Восток в три раза.

Первый субсидируемый каботажный рейс по Севморпути в 2024 году выполнило судно "Леди Д". Его маршрут пролегал из Архангельска через Певек, Корсаков, Находку, Магадан, Петропавловск-Камчатский, далее обратно через Певек в Мурманск.

Второй рейс выполнило судно "Мыс Желания" по маршруту Архангельск-Певек-Архангельск

Третий субсидируемый каботажный рейс выполнило судно "Саско Алдан" по маршруту Находка - Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург - Петропавловск-Камчатский - Находка.

Субсидируемые каботажные рейсы выполняются в рамках федерального проекта по развитию Севморпути.