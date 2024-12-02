Поиск

Перевозки грузов субсидируемыми каботажными рейсами по СМП выросли на 16%

Всего в 2024 году было совершено три рейса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Программа субсидируемых каботажных рейсов по Северному морскому пути (СМП) позволила в 2024 году перевезти 25,6 тысячи тонн грузов, сообщило Минвостокразвития.

Всего было совершено три рейса, последний завершился 21 ноября.

Объем грузов, перевезенных на субсидируемых каботажных рейсах с 2022 года, ежегодно растет. Так, в 2022 году по СМП двумя рейсами было перевезено 9,3 тысячи тонн. В 2023 году тремя рейсами - 22,1 тысячи тонн, напомнило Минвостокразвития.

Таким образом, в 2024 году объем грузов вырос на 15,8% по сравнению с 2023 годом и в 2,8 раза - по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, с 2022 года увеличилось количество портов для судохода - с четырех до 14.

"Рейсы перевозят продукты питания, стройматериалы, пиломатериалы, металлоконструкции, технику, цемент. Особое внимание уделяется социально значимым грузам с безусловным приоритетом северного завоза, а также формированию и развитию новых логистических маршрутов", - говорится в сообщении.

В 2024 году маршрут перевозки контейнеров с социально значимыми грузами в восточном направлении сменился с традиционного (когда железнодорожным путем грузы доставлялись до Владивостока, а затем - по морю) на альтернативный - грузы доставлялись в Архангельск, а после по СМП - в порты Магадана, Корсакова и Петропавловска-Камчатского.

В Минвостокразвития отмечают, что для малого бизнеса перевозка по СМП позволила сократить расходы на доставку грузов на Дальний Восток в три раза.

Первый субсидируемый каботажный рейс по Севморпути в 2024 году выполнило судно "Леди Д". Его маршрут пролегал из Архангельска через Певек, Корсаков, Находку, Магадан, Петропавловск-Камчатский, далее обратно через Певек в Мурманск.

Второй рейс выполнило судно "Мыс Желания" по маршруту Архангельск-Певек-Архангельск

Третий субсидируемый каботажный рейс выполнило судно "Саско Алдан" по маршруту Находка - Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург - Петропавловск-Камчатский - Находка.

Субсидируемые каботажные рейсы выполняются в рамках федерального проекта по развитию Севморпути.

Минвостокразвития Мурманск Певек Петропавловск-Камчатский СМП Севморпуть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции Intel дорожают на 4% на новости об отставке главы компании

Акции Intel дорожают на 4% на новости об отставке главы компании

Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления

Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления

"Росатом" признал право добросовестных миноритариев СМЗ на компенсацию

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

В Бишкеке таксисты протестуют у офиса "Яндекс такси" против высокой комиссии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });