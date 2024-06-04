Минтранс ждет инвестиции в портовые проекты в 2025-2030 годах в 541 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Финансирование проектов строительства и развития российских морских портов в рамках разрабатываемой федеральной программы "Развитие опорной сети морских портов" с 2025 по 2030 год оценивается в 541,1 млрд рублей.

Об этом сказано в презентации министра транспорта Романа Старовойта, представленной на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Из общей суммы 500 млрд рублей предполагается финансировать за счет внебюджетных источников, 41,1 млрд рублей - из средств федерального бюджета.

"Для развития опорной сети морских портов планируется реализация 30 мероприятий в 16 морских портах, что позволит увеличить их мощности на почти 232 млн тонн с 2025 по 2030 год", - сказал глава Минтранса.

Согласно презентации, прирост портовых мощностей в Азово-Черноморском бассейне ожидается на уровне 38,6 млн тонн, на МТК "Север-Юг" - 5,3 млн тонн, на Северо-Западе - 66,4 млн тонн, на Дальнем Востоке - 121,49 млн тонн.

Среди ключевых проектов в презентации перечислены: развитие морского угольного терминала "Порт Эльга" (Хабаровский край), строительство универсального перегрузочного комплекса АО "Новороссийский судоремонтный завод", строительство многофункционального грузового района в порту Корсаков (Поронайск) и создание западного транспортно-логистического узла для перевалки транзитных контейнерных грузов.

По словам министра, в части федеральной программы развития внутренних водных путей планируется обеспечить гарантированные глубины Единой глубоководной системы европейской части России для прохода судов с осадкой 3,6 м. Ключевыми мероприятиями проекта являются строительство Багаевского гидроузла на реке Дон, реконструкция шлюзов Городецкого гидроузла (Нижний Новгород), комплексный проект реконструкции инфраструктуры "Канала имени Москвы", а также проект реконструкции гидротехнических сооружений на реке Волга.

Согласно презентации, финансирование проектов развития внутренних водных путей в 2025-2030 годах из средств федерального бюджета оценивается в 162,3 млрд рублей.

"В рамках целевых показателей реализации федерального проекта "Развитие Северного морского пути" планируется достижение к 2030 году объема грузоперевозок в акватории пути в объеме 150 млн тонн и суммарной мощности морских портов в акватории в объеме более 127 млн тонн", - сообщил Старовойт.

Финансирование проекта развития Севморпути в 2025-2030 годах оценивается в 946,2 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - 212,4 млрд рублей. Ключевые направления: строительство ледокольного, вспомогательного и аварийно-спасательного флота, строительство портовой инфраструктуры и развитие каботажных перевозок по Севморпути.