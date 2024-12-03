"Ъ" сообщил о планах пересмотреть тарифы на страхование самолетов в 2025 году

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Тарифы на страхование пассажирских самолетов, замороженные с 2022 года, могут быть пересмотрены в 2025 году, поскольку размера сборов с авиакомпаний перестало хватать на покрытие ущерба, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

По подсчетам "АльфаСтрахования", страховые взносы по флоту из 510 воздушных судов составили в 2024 году 1,28 млрд руб. За десять месяцев по этому флоту заявлено 24 случая повреждения, совокупный убыток оценивается в 1,9 млрд руб. Источники газеты в двух других страховых компаниях подтвердили, что у них сумма убытков по каско превышает общие сборы. То есть, говорят они, убытки каско "съедают сумму премий", не оставляя резерва для урегулирования потенциальных событий с причинением вреда жизни и здоровью пассажиров.

В большинстве авиакомпаний число страховых инцидентов уменьшилось на фоне снижения интенсивности полетов. При этом, по словам замгендиректора по авиационному страхованию "АльфаСтрахования" Ильи Кабачника, уровень тарифов в страховании самолетов и вертолетов, сохранявшийся с 2021 года, "неадекватен текущей ситуации, когда стоимость ремонта радикально выросла". Большинство источников на авиационном и страховом рынках оценили удорожание работ и запчастей в среднем в 2-3 раза с 2022 года. Согласно отчету "Аэрофлота" по МСФО за девять месяцев 2024 года, расходы группы на техобслуживание выросли в 2,6 раза год к году, до 40,3 млрд руб.

Собеседники газеты на страховом рынке считают справедливым потенциальное повышение тарифов для авиаотрасли на 25-30% в среднем с 2025 года. В "АльфаСтраховании" воздержались от оценок, но до недавнего инцидента с Superjet 100 "Азимута" в Анталье говорили об ожиданиях роста на 10-20%.

В Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) сообщили, что она участвует в обсуждении "вопроса о возможных изменениях тарифов со страховщиками". Как отметили в компании, основная пролонгация по большей части договоров в авиастраховании приходится на 1 июля. "У рынка есть время до лета, чтобы разобраться в причинах и оценить основные факторы, влияющие на тариф",- уточнили там. При этом речь необязательно идет об общем повышении тарифов: в РНПК допускают, что в договоры могут вводиться оговорки и исключения, а из страхового покрытия могут быть выведены конкретные виды поломок или работ. Это может зависеть от обстоятельств случая, типа воздушного судна или конкретных работ.

В "Уральских авиалиниях" сообщили газете , что для перевозчиков чувствителен любой рост издержек, но страхование - "не самая ощутимая статья затрат", занимающая в структуре себестоимости перевозок не более 1-2%.