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Ространснадзор проверит авиакомпанию "Азимут" после возгорания SJ-100 в Анталье

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Азимут" после возгорания ее самолета Superjet 100 в аэропорту Антальи, сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

"Внеплановую, согласованную с Южной транспортной прокуратурой проверку авиакомпании "Азимут" на предмет исполнения авиационного законодательства проведут специалисты Ространснадзора. Ее основная цель - всесторонний анализ работы перевозчика в области обеспечения безопасности полетов", - сказал представитель ведомства.

Расследованием причин события занимается Центр расследования происшествий на транспорте Министерства транспорта и инфраструктуры Турции (UEIM), напомнил он. Интересы России в этом процессе представляют специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Росавиации.

"Поводов отказываться от эксплуатации Superjet 100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета", - отметили в Росавиации.

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В воскресенье летевший из Сочи SJ-100 "Азимута" совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи (Турция). Как пояснили в компании, во время приземления произошел "непрогнозируемый сдвиг ветра" - экипаж удержал самолет на взлетно-посадочной полосе, однако вылившееся на нее из "деформированного топливного бака" авиатопливо воспламенилось. При этом сам самолет не горел, заверяют в компании.

Пожар оперативно потушили, пассажиров и членов экипажа лайнера (всего 95 человек) эвакуировали по надувным трапам - погибших среди них нет. Поврежденный самолет был застрахован, решение по его дальнейшей эксплуатации будет приниматься после процедуры дефектации, говорил "Интерфаксу" исполнительный директор "Азимута" Эдуард Теплицкий.

Самолет попал в сдвиг ветра на фоне неблагоприятных метеоусловий, заявляли в госкорпорации "Ростех", которая контролирует компанию-производителя SJ-100 - ПАО "Яковлев". Системы лайнера работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси, настаивают в корпорации, отмечая при этом, что левый двигатель SJ-100, "судя по всему, получил серьезный удар".

Ространснадзор Азимут Турция SJ-100 Анталья
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