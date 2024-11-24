Пассажиры и члены экипажа загоревшегося в Анталье Sukhoj Superjet были эвакуированы

Аварийно-спасательной команде аэропорта Анталья удалось оперативно погасить возгорание воздушного судна

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "Суперджет" российской авиакомпании загорелся после посадки в аэропорту турецкой Антальи, обошлось без жертв, сообщили журналистам в Росавиации.

"После посадки в аэропорту Анталья (Турция) произошло возгорание самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Погибших нет", - сказали в ведомстве.

Росавиация разбирается в произошедшем.

В Росавиации сообщили, что пассажиры и члены экипажа самолета были эвакуированы.

По предварительным данным, аварийно-спасательной команде аэропорта Анталья удалось оперативно погасить возгорание воздушного судна (ВС).

Информация о состоянии пассажиров и экипажа, а также о степени повреждения ВС уточняется.