Продажи легковых авто и LCV в РФ в ноябре упали м/м более чем на четверть

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в ноябре 2024 года выросли в годовом выражении на 12,2%, до 134 218 шт., ожидаемо показав при этом существенное помесячное снижение после многолетнего рекорда октября, обеспеченного, в частности, отложенной регистрацией сентябрьских сделок на фоне повышения с 1 октября утильсбора на автомобили.

Как следует из статистики Минпромторга на основе данных АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК", совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), в ноябре рынок легковых автомобилей и LCV упал м/м на 27,3%.

В сообщении министерства говорится, что за прошлый месяц в РФ было реализовано 119,98 тыс. легковых автомобилей (+11% г/г и -29% м/м), 14 238 LCV (+28% и -12% соответственно), 8 993 грузовика (-25% и -31%) и 1 767 автобусов (+30% и -2%).

За январь-ноябрь 2024 года продано 1 689 877 единиц автотехники всех типов - на 44% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года в РФ было реализовано в общей сложности 1 558 173 шт. (+51%), в том числе легковых - 1 431 095 шт. (+53%), LCV - 126 223 шт. (+37%). Грузовиков было продано 113 465 шт. (-11%), автобусов - 18 239 (+17%).

Продажи новой автотехники в РФ за ноябрь и 11 мес. 2024 года с динамикой г/г, тыс. шт.*

Тип техники Ноябрь 2024г Ноябрь 2023г Октябрь 2024г Изм. г/г Изм. м/м 11 мес. 2024г 11 мес. 2023г Изм. г/г Легковые авто 119,98 108,487 168,497 +11% -29% 1431,95 938,963 +53% LCV 14,238 11,119 16,216 +28% -12% 126,223 92,381 +37% Грузовые авто 8,993 12,071 13,015 -25% -31% 113,465 128,096 -11% Автобусы 1,767 1,36 1,803 +30% -2% 18,239 15,603 +17% ИТОГО 144,978 135,725 199,531 +7% -27% 1689,877 1175,043 +44%

* - подсчеты Минпромторга на основе данных ППК

Помесячное снижение авторынка в ноябре, в частности, объясняется высокой базой октября, обеспеченной среди прочего отложенными регистрациями сентябрьских сделок, совершенных в преддверии повышения утильсбора на автомобили. Сбор с 1 октября был разово повышен на 70-85% по широкому перечню автотехники.

Кроме того, вступила в силу шкала дальнейшей плановой индексации сбора, которая предполагает его повышение на 10-20% каждый год в течение следующих пяти лет, начиная с 1 января 2025 года. Для примера: размер утильсбора на новый легковой автомобиль самого массового сегмента - с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1 до 2 литров - с октября вырос с 300,6 тыс. руб. до 556,2 тыс. руб. Предполагается, что с 1 января 2025 года он увеличится уже до 667,4 тыс. руб., а к 2030 году после череды плановых индексаций достигнет почти 1,2 млн руб.

Утвердив повышение утильсбора, Минпромторг в середине сентября объявлял о перезапуске мер стимулирования спроса на автомобили: программ льготных автокредитов и лизинга. Ведомство дополнительно выделило на них в общей сложности 14,5 млрд руб. "На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 млрд руб., на программу льготного лизинга - 8 млрд руб. В общей сложности эти меры помогут дополнительно реализовать свыше 36 тыс. автомобилей", - сообщали в министерстве.