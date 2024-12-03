Продажи легковых авто и LCV в РФ в ноябре упали м/м более чем на четверть
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в ноябре 2024 года выросли в годовом выражении на 12,2%, до 134 218 шт., ожидаемо показав при этом существенное помесячное снижение после многолетнего рекорда октября, обеспеченного, в частности, отложенной регистрацией сентябрьских сделок на фоне повышения с 1 октября утильсбора на автомобили.
Как следует из статистики Минпромторга на основе данных АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК", совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), в ноябре рынок легковых автомобилей и LCV упал м/м на 27,3%.
В сообщении министерства говорится, что за прошлый месяц в РФ было реализовано 119,98 тыс. легковых автомобилей (+11% г/г и -29% м/м), 14 238 LCV (+28% и -12% соответственно), 8 993 грузовика (-25% и -31%) и 1 767 автобусов (+30% и -2%).
За январь-ноябрь 2024 года продано 1 689 877 единиц автотехники всех типов - на 44% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года в РФ было реализовано в общей сложности 1 558 173 шт. (+51%), в том числе легковых - 1 431 095 шт. (+53%), LCV - 126 223 шт. (+37%). Грузовиков было продано 113 465 шт. (-11%), автобусов - 18 239 (+17%).
Продажи новой автотехники в РФ за ноябрь и 11 мес. 2024 года с динамикой г/г, тыс. шт.*
|Тип техники
|Ноябрь 2024г
|Ноябрь 2023г
|Октябрь 2024г
|Изм. г/г
|Изм. м/м
|11 мес. 2024г
|11 мес. 2023г
|Изм. г/г
|Легковые авто
|119,98
|108,487
|168,497
|+11%
|-29%
|1431,95
|938,963
|+53%
|LCV
|14,238
|11,119
|16,216
|+28%
|-12%
|126,223
|92,381
|+37%
|Грузовые авто
|8,993
|12,071
|13,015
|-25%
|-31%
|113,465
|128,096
|-11%
|Автобусы
|1,767
|1,36
|1,803
|+30%
|-2%
|18,239
|15,603
|+17%
|ИТОГО
|144,978
|135,725
|199,531
|+7%
|-27%
|1689,877
|1175,043
|+44%
* - подсчеты Минпромторга на основе данных ППК
Помесячное снижение авторынка в ноябре, в частности, объясняется высокой базой октября, обеспеченной среди прочего отложенными регистрациями сентябрьских сделок, совершенных в преддверии повышения утильсбора на автомобили. Сбор с 1 октября был разово повышен на 70-85% по широкому перечню автотехники.
Кроме того, вступила в силу шкала дальнейшей плановой индексации сбора, которая предполагает его повышение на 10-20% каждый год в течение следующих пяти лет, начиная с 1 января 2025 года. Для примера: размер утильсбора на новый легковой автомобиль самого массового сегмента - с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1 до 2 литров - с октября вырос с 300,6 тыс. руб. до 556,2 тыс. руб. Предполагается, что с 1 января 2025 года он увеличится уже до 667,4 тыс. руб., а к 2030 году после череды плановых индексаций достигнет почти 1,2 млн руб.
Утвердив повышение утильсбора, Минпромторг в середине сентября объявлял о перезапуске мер стимулирования спроса на автомобили: программ льготных автокредитов и лизинга. Ведомство дополнительно выделило на них в общей сложности 14,5 млрд руб. "На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 млрд руб., на программу льготного лизинга - 8 млрд руб. В общей сложности эти меры помогут дополнительно реализовать свыше 36 тыс. автомобилей", - сообщали в министерстве.