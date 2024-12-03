ЦБ выступил против идеи управлять инфляцией через стабилизацию курса путем интервенций

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Позиция Банка России в отношении призывов повлиять на динамику курса непоколебима: регулятор по-прежнему не видит оснований бороться с инфляцией через сглаживание ситуации на валютном рынке, а не через изменение ключевой ставки.

Стабилизировать ситуацию на валютном рынке вместо очередного повышения ставки предложил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он обратил внимание на резкое ослабление курса рубля и рост инфляционных ожиданий на этом фоне.

"Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку - охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП - сократиться. Не проще ли стабилизировать курс - тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает", - написал Пьянов в колонке РБК.

"Мы не разделяем это мнение", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин журналистам в кулуарах конференции "Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги и развитие".