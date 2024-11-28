В ЦБ допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции

Рост потребительских цен в 2024 году может превысить прогноз в 8-8,5%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Банк России не исключает выхода инфляции по итогам года за границы прогноза в 8,5% и допускает очередное повышение ставки в декабре, сообщил на Пермском инженерно-промышленным форуме советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции - 8-8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза", - сказал Тремасов, отметив при этом, что сильного отклонения не ожидается.

По его словам, это наносит серьезный удар по инфляционным ожиданиям населения и эта ситуация "абсолютно недопустимая".

"Центробанк в этой ситуации намерен предпринять все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить ценовую стабильность и вернуть инфляцию к цели", - добавил он.

Тремасов напомнил, что, по прогнозу ЦБ, к концу следующего 2026 года инфляция ожидается в диапазоне 4,5-5%, в 2026 - на таргетируемых 4%.

Он добавил, что в условиях постоянного санкционного давления, волатильности курсов, проинфляционное давление увеличивается.

Тремасов также отметил, что "для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики".

"На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено", - сказал он.

Заседание совета директоров запланировано на 20 декабря.