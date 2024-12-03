"Беларуськалий" подал в международный арбитраж иск против Литвы

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Белорусский производитель калийных удобрений ОАО "Беларуськалий" 2 декабря подал иск в рамках международного инвестиционного арбитража против Литвы, сообщил гендиректор компании Андрей Рыбаков. Об этом сообщает "БелТА".

Иск подан "в связи с незаконными действиями (Литвы - ИФ), в результате которых были нарушены права компании ("Беларуськалия" - ИФ) как иностранного инвестора, защищенные соглашением между правительствами двух стран о поощрении и защите инвестиций", сказал Рыбаков.

Он напомнил, что Литва в начале 2022 года прекратила транзит белорусских калийных удобрений и в одностороннем порядке расторгла договор о перевозке грузов с Белоруссией. Кроме того, были нарушены права белорусской стороны как инвестора в инфраструктуру порта Клайпеды.

"Мы сейчас работаем в спокойном режиме, переформатировали нашу логистику и выходим на международный рынок с поставками калийных удобрений в необходимом объеме. Это исковое заявление не является авральным или горящим, у нас нет форс-мажора. Это холодное, обдуманное решение по привлечению к ответственности за беспрецедентное нарушение наших прав", - сказал Рыбаков.

По его словам, "отработав несколько лет в новом формате, выстроив новые механизмы и логистические решения, мы более точно оценили нанесенный нам ущерб".

Он назвал исковое заявление комплексным и многофакторным.

"Оно подготовлено профессиональными юристами с нашим участием. Исковое заявление отдано на изучение заинтересованным сторонам", - сказал Рыбаков.

"Это посыл для тех, кто будет пытаться нарушать наши права в будущем. Кроме того, мы хотим добиться компенсации ущерба. Сумма очень значительная, она будет анализироваться всеми сторонами и в ходе процесса будет обсуждаться и взвешиваться. В заявлении приведены все необходимые расчеты, все четко и понятно, на наш взгляд. Окончательное решение за арбитражем", - отметил он.

Как сообщал Минтранс Литвы, "Беларуськалий" более года назад инициировал арбитражный процесс против Литвы с требованием компенсации убытков из-за приостановки транзита удобрений, но не подавал иск. В сентябре сообщалось, что арбитражный процесс, инициированный "Беларуськалием" против Литвы, приостанавливался на два с лишним месяца по требованию белорусского производителя, но затем вновь возобновился.

"Сформирован арбитражный суд, установлено нейтральное место арбитража. Ответ Литвы должен быть представлен после подачи иска "Беларуськалия", который до сих пор не был подан с момента инициирования "Беларуськалием" арбитража в отношении Литвы в октябре 2023 года", - говорилось в комментарии ведомства.

Министерство поясняло, что спор рассматривается по правилам UNCITRAL (Комиссии ООН по праву международной торговли) от 1976 года, для этого создается специальный (ad hoc) арбитраж из трех арбитров - один назначается истцом, другой - ответчиком, а третий выбирается по решению арбитров. Технически арбитраж обслуживается Постоянной палатой третейского суда, расположенной в Гааге.

По данным министерства, арбитражный процесс обычно занимает около 3-5 лет. Первоначально предполагалось, что окончательное слушание может состояться в феврале 2026 года, но после того, как "Беларуськалий" потребовал временной приостановки арбитражного процесса, оно, скорее всего, состоится позже.

О том, что "Беларуськалий" начал инвестиционный арбитражный процесс против Литвы и требует возмещения убытков, понесенных из-за приостановки транзита удобрений, впервые было объявлено в ноябре 2023 года.

Процесс был инициирован после того, как правительство Литвы в январе 2022 года признало недействительным договор о перевозке грузов между ж/д оператором Lietuvos gelezinkeliai и "Беларуськалием" - с 1 февраля того же года транспортировка калийных удобрений через Литву прекращена.

Белорусский производитель считает, что договор расторгнут незаконно и, возможно, в нарушение подписанного в 1999 году двустороннего соглашения между Литвой и Белоруссией о защите и поощрении инвестиций, и требует возместить понесенный ущерб.

Пока "Беларуськалий" не подал иск, сумма ущерба не называлась, однако, по данным прибалтийского агентства BNS, производитель полагает, что решение Литвы могло нанести ему около 1 млрд евро убытков.

В марте этого года литовское правительство выделило 320 тыс. евро на адвокатов в споре с "Беларуськалием" за три месяца услуг. Правительство в нем представляет юридическая фирма Ellex Valiunas ir partneriai совместно с британской юридической фирмой Covington & Burling.

Транзит "Беларуськалия" от границы с Белоруссией до Клайпедского порта в Литве продолжался более десяти лет. Контракт между Lietuvos gelezinkeliu и "Беларуськалием" должен был действовать до конца 2023 года. Железнодорожная грузовая компания LTG Cargo перевозила около 11 млн тонн удобрений "Беларуськалия" в год.

Удобрения "Беларуськалия" в Клайпедском порту переваливал терминал Biriu kroviniu terminalas, контролируемый бизнесменом Игорем Удовицким и "Беларуськалием", последнему принадлежит 30% акций терминала (сейчас эта доля "заморожена"). Производитель удобрений пытался в литовском суде отменить "заморозку" активов, но безуспешно.

Между тем, в сентябре этого года Общий суд Европейского союза (ОСЕС) отклонил иск "Белорусской калийной компании" (БКК), трейдера "Беларуськалия", по вопросу отмены примененных к ней санкций ЕС.

Белорусская компания просила об отмене решений, принятых Советом ЕС в июне 2022 года и феврале 2023 года о внесении БКК в списки субъектов, подпадающих под санкции, которые были приняты в ответ на военную операцию РФ на Украине.