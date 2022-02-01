Литва перестала принимать поезда с калием из Белоруссии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Литва перестала пропускать поезда из Белоруссии с калием, сообщил во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Действительно, литовская сторона перестала принимать наши поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки", - приводит его слова агентство БелТА.

Белоруссия намерена принять жесткие ответные меры. "Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы", - заявил Головченко.

Премьер-министр сказал, что Белоруссия предложила Литве диалог по данному вопросу. "Мы обратились с предложением в правовом поле провести консультации и определить дальнейшие наши взаимоотношения", - добавил он.

Ранее компания LTG (Lietuvos gelezinkeliai, Литовские железные дороги) сообщила, что ни одна заявка на транспортировку удобрений "Беларуськалия" на февраль не подтверждена. В LTG заявили, что необходимо заключение правительственной комиссии по проверке сделок стратегических предприятий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство Белоруссии должно в течение нескольких дней ввести ответные меры в отношении Литвы в случае блокировки транзита белорусских грузов в литовских портах.