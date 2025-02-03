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"Беларуськалий" требует с Литвы 12 млрд евро компенсации за остановку транзита удобрений

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Белорусский производитель калийных удобрений "Беларуськалий" в иске против Литвы, поданном в Постоянную палату третейского суда (Permanent Court of Arbitration), требует компенсации $12 млрд ущерба из-за приостановки транзита удобрений, говорится в пресс-релизе арбитража.

Иск подан 2 декабря 2024 года. Взыскивается ущерб по состоянию на 27 ноября 2024 года.

Спор между сторонами рассматривается по правилам ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) 1976 года, поэтому для этой цели был сформирован специальный (ad hoc) арбитраж в составе трех арбитров. Одного из них назначает истец, другого ответчик, а третьего выбирают по решению арбитров. Местом проведения арбитража будет Женева.

Арбитраж был инициирован в соответствии с соглашением правительств Белоруссии и Литвы о поощрении и защите инвестиций от 5 марта 1999 года, "Беларуськалий" утверждает, что Литва нарушила договор, связанный с инвестициями компании в бизнес по транспортировке и погрузке химической продукции - калийных удобрений - на территории Литвы.

"Беларуськалий" начал арбитражный процесс против Литвы после того, как в январе 2022 года правительство этой страны признало недействительным договор перевозки грузов между находящейся под управлением государства железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai и "Беларуськалием", и с 1 февраля того же года была прекращена перевозка калийных удобрений через Литву. Белорусский производитель утверждает, что договор был расторгнут незаконно и, возможно, в нарушение соглашения о поощрении и защите инвестиций между двумя странами.

Комментируя позицию литовской стороны, министерство транспорта и коммуникаций страны заявило, что не согласно со всеми выдвинутыми в нем обвинениями и передаст свои доводы в арбитраж. Ведомство также указало на введенные ранее санкции против "Беларуськалия".

Суд общей юрисдикции Евросоюза уже отклонил иск "Беларуськалия" об оспаривании санкций, кроме того, литовские суды также отклонили жалобы "Беларуськалия" и признали действия ведомств страны законными.

Lietuvos gelezinkeliai перевозила около 11 млн тонн удобрений "Беларуськалия" в год.

Lietuvos gelezinkeliai Беларуськалий Евросоюз Женева Литва ООН Белоруссия
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