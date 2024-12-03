Выходец из Rambler Group назначен креативным директором "Балтики"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Креативным директором ООО "Пивоваренная компания "Балтика" назначен Денис Верещагин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее в "Балтике" данная должность отсутствовала. Топ-менеджер займется трансформацией брендов компании, усилением эффективности и внутренней экспертизы в части медиакоммуникаций.

До "Балтики" Верещагин курировал проекты в области медиа, спортивного маркетинга и спецпроекты в "Сберселлере", Rambler Group и ряде других компаний.

Согласно сайту "Балтики", портфель компании включает 40 пивных брендов, в том числе "Балтика", "Невское", "Арсенальное", "Ярпиво", "Дон" и другие, а также энергетический напиток Flash Up.

Carlsberg Group 3 декабря сообщила, что в ближайшие дни рассчитывает закрыть сделку по продаже "Балтики". Сделка заключается путем выкупа доли менеджментом (management buy-out, MBO). Контролирующим акционером "Балтики" станет компания, совладельцами которой на паритетной основе выступают два топ-менеджера, давно работающие в компании.

В результате сделки Carlsberg получит денежное вознаграждение (оно в сообщении не раскрыто), а также сохранит за собой активы в Азербайджане и Казахстане, которые в настоящее время принадлежат российскому юрлицу.

Объявление о сделке последовало сразу за публикацией указа президента РФ Владимира Путина от 2 декабря, которым активы Carlsberg в РФ выводились из-под временного госуправления.

Документ отменил положения указа от 23 апреля 2023 года (в редакции от 16 июля 2023 года), в соответствии с которым было введено госуправление в отношении 98,56% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих ООО "Хоппи Юнион", и 0,09% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет восемью заводами.