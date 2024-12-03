Поиск

Выходец из Rambler Group назначен креативным директором "Балтики"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Креативным директором ООО "Пивоваренная компания "Балтика" назначен Денис Верещагин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее в "Балтике" данная должность отсутствовала. Топ-менеджер займется трансформацией брендов компании, усилением эффективности и внутренней экспертизы в части медиакоммуникаций.

До "Балтики" Верещагин курировал проекты в области медиа, спортивного маркетинга и спецпроекты в "Сберселлере", Rambler Group и ряде других компаний.

Согласно сайту "Балтики", портфель компании включает 40 пивных брендов, в том числе "Балтика", "Невское", "Арсенальное", "Ярпиво", "Дон" и другие, а также энергетический напиток Flash Up.

Carlsberg Group 3 декабря сообщила, что в ближайшие дни рассчитывает закрыть сделку по продаже "Балтики". Сделка заключается путем выкупа доли менеджментом (management buy-out, MBO). Контролирующим акционером "Балтики" станет компания, совладельцами которой на паритетной основе выступают два топ-менеджера, давно работающие в компании.

В результате сделки Carlsberg получит денежное вознаграждение (оно в сообщении не раскрыто), а также сохранит за собой активы в Азербайджане и Казахстане, которые в настоящее время принадлежат российскому юрлицу.

Объявление о сделке последовало сразу за публикацией указа президента РФ Владимира Путина от 2 декабря, которым активы Carlsberg в РФ выводились из-под временного госуправления.

Документ отменил положения указа от 23 апреля 2023 года (в редакции от 16 июля 2023 года), в соответствии с которым было введено госуправление в отношении 98,56% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих ООО "Хоппи Юнион", и 0,09% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет восемью заводами.

Carlsberg Rambler Group Денис Верещагин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Последствия засухи вызывают тревогу за будущий урожай в южных регионах РФ. Обзор

Последствия засухи вызывают тревогу за будущий урожай в южных регионах РФ. Обзор

СМИ сообщили об обсуждении продажи акций SpaceX с оценкой компании в $350 млрд

СМИ сообщили об обсуждении продажи акций SpaceX с оценкой компании в $350 млрд

Carlsberg продает "Балтику" ее топ-менеджменту

Carlsberg продает "Балтику" ее топ-менеджменту

Китай ввел запрет на экспорт в США галлия, германия и ряда других материалов

Заботкин отметил, что траектория инфляции идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ - 8,5%

"Почте России" грозит оборотный штраф за нарушение закона о защите конкуренции

"Почте России" грозит оборотный штраф за нарушение закона о защите конкуренции

"Яндекс" купил технологическую платформу Pruffme

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $71,92 за баррель

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $71,92 за баррель
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });