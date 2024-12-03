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Координационный совет по импортозамещению в нефтегазе займется технологиями для добычи и переработки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования определит 77 ключевых технологий, приоритетных для технологического лидерства ТЭК. В список войдут решения, необходимые для процессов бурения и добычи на суше, нефтепереработки, нефтегазохимии, а также новые материалы и химия.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель вице-премьера Александра Новака, который вместе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым председательствует в Координационном совете, перечень необходимых технологий сформирует АНО "ИНТИ" совместно с Минэнерго РФ и отраслевыми экспертами. К разработке отечественных технологий будут привлечены компании ТЭК, которые определят заказы на оборудование и материалы у российских производителей.

Собеседник агентства напомнил, что ранее Координационным советом были определены 220 основных позиций оборудования, которые необходимо импортозаместить в ТЭК, объем заказа отечественным производителям по списку оборудования к концу 2024 года составил 250 млрд руб.

"Новым фокусом работы Координационного совета по инициативе Новака станет обеспечение технологического лидерства ТЭК - создание опережающих технологий для нефтегазового комплекса, в соответствии с разрабатываемой Энергостратегией-2050. Новые высокотехнологичные решения, отвечающие запросам рынка, позволят обеспечить поддержание уровня добычи в условиях постоянного роста доли трудноизвлекаемых запасов, реализовать ресурсный потенциал Западной и Восточной Сибири, Арктического шельфа и суши, а также увеличить глубину переработки и перейти к созданию производств малотоннажной химии", - сказал представитель вице-премьера.

Повестка Координационного совета также расширена на угольную и энергетическую отрасли. Работа по определению, распределению и разработке технологий будет включена в национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии", - добавил он.

Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования создан в 2023 году, в его составе более 20 участников - представителей нефтегазовых компаний, Минэнерго, Минпромторга, Минфина, Ростехнадзора, АТР, РЭА, а также Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ).

Александр Новак
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