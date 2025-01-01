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Изменились нормы по нацрежиму при закупке госзаказчиками импортной продукции

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Вступило в силу правительственное постановление №1875, которым теперь регламентируется применение национального режима и изъятий из него при закупках госзаказчиками и госкомпаниями отдельных видов товаров иностранного производства.

Базовые положения нового правпостановления устанавливают запрет на закупку госзаказчиками и госкомпаниями 151 вида импортных товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ или при оказании закупаемых услуг), вводят ограничения на закупку 465 видов продукции и устанавливают 15%-е ценовое преимущество в отношении товаров российского происхождения.

При этом оговаривается, что эти нормы применяются также в случае лизинга соответствующих видов продукции и не применяются, когда предполагается заключение контракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетный контракт).

Также госкомпании могут не применять эти нормы в случае закупки товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения гособоронзаказа, для функционирования критической информационной инфраструктуры, для реализации проекта технологического суверенитета, для использования в сфере атомной энергетики.

Кроме того, этим постановлением для госкомпаний установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения. Эта норма действует в отношении 277 видов товаров. Здесь, в свою очередь, оговаривается, что это положение не действует в отношении госкомпаний, включенных в сводный реестр предприятий ОПК, и госкомпаний, являющихся субъектами естественных монополий или осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Этим документом правительство отменило действие более 60 подзаконных актов или их отдельных положений, которые до 1 января определяли порядок применения запретов и ограничений на закупку отдельных видов импортных товаров, а также предоставления преференций товарам российского или евразийского производства.

Летом 2024 года был принят закон об оптимизации положений закупочного законодательства, регламентирующих вопросы импортозамещения (318-ФЗ). Он направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима (понятие "нацрежим" предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний.

"Законопроект направлен на упрощение и повышение эффективности импортозамещения при госзакупках (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) и закупках госкомпаний (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ), - объяснял необходимость предлагаемых изменений заместитель министра финансов Алексей Лавров на стадии обсуждения документа в Думе. - Он предусматривает четыре основных новации, три из которых касаются 44-ФЗ, а одна - 223-ФЗ".

Сам документ наделил правительство полномочиями на установление изъятий из национального режима в определенных случаях и дает кабинету министров право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

Также этим законом введено единое правило "второй лишний" (запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения товаров российского производства - ИФ) вместо действующего ранее менее жесткого правила "третий лишний".

Помимо этого, документ распространяет положение о предоставлении 15%-й ценовой преференции на все российские товары. Ранее эта норма действовала лишь в отношении соответствующего перечня продукции.

Также правительство получило право устанавливать особенности определения начальной (максимальной) цены контракта в отношении российских товаров, работ, услуг, при закупках которых будут действовать запрет, ограничение (в отношении продукции иностранного производства - ИФ) или преимущество (для российской продукции - ИФ), предусмотренное закупочным законодательством. Эта норма распространяется также на контракты с единственным поставщиком.

Помимо этого, принятый закон позволяет не применять нормы о нацрежиме при проведении закупок органами СВР и ФСБ России (если закупаемые товары, работы, услуги необходимы для обеспечения безопасности государства), а также ФСО России (для госохраны) и Росгвардией (для борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения безопасности высших должностных лиц регионов).

"Наша задача - настроить механизм импортозамещения при осуществлении закупок таким образом, чтобы он срабатывал, позволяя по максимуму закупать товары российского производства, - говорила в октябре в интервью "Интерфаксу" директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. - При этом сам механизм меняется в сторону большего правового урегулирования, чтобы максимально гарантировать приобретение товаров российского производства".

Демидова подчеркивала, что все эти меры обусловлены не просто перечнем товаров, а учитывают наличие фактического их производства и его объема, позволяющего обеспечить потребность заказчиков в таких товарах.

"То есть чтобы самим себе не навредить, не лишить заказчиков соответствующих товаров, работ, услуг и не блокировать их деятельность вследствие невозможности реализации функций по причине отсутствия российских товаров", - говорила она.

По данным Минфина, объем закупок госзаказчиками и госкомпаниями товаров российского производства составил в 2023 году 9,9 трлн рублей (общий объем всех закупок госзаказчиками и госкомпаниями Федеральное казначейство оценивало в 32 трлн рублей). При этом госзаказчики закупили товары на 3,4 трлн рублей, на долю товаров российского производства пришлось 2,3 трлн. Госкомпании в 2023 году заплатили за товары 8,9 трлн рублей, объем закупок товаров именно российского производства составил 7,6 трлн рублей (85% от общего объема закупок товаров) против 4 трлн в 2022 году (87%).

Алексей Лавров Минфин ЕАЭС Татьяна Демидова правительство
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