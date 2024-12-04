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Бывшая Campbell Soup объявила о смене CEO

Компанию в феврале возглавит Мик Беекхейзен

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell's Company, бывшая Campbell Soup Co., в первом квартале 2025 финансового года нарастила выручку на 10%, сократила чистую прибыль на 7%, повысила дивиденды и объявила о смене CEO.

За квартал, который завершился 27 октября, чистая прибыль компании составила $218 млн, или $0,72 в расчете на акцию, по сравнению с $234 млн, или $0,78 на акцию, за сопоставимый период предыдущего финансового года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,89 на акцию, немного превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков, составлявший $0,87 на акцию.

Квартальная выручка Campbell's увеличилась до $2,77 млрд с $2,52 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,79 млрд.

Компания по-прежнему ожидает, что в 2025 фингоду ее скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличится на 1-4%, выручка - на 9-11%.

Campbell's также повысила квартальные дивиденды на 5% - до $0,37 на акцию. Выплата увеличенных дивидендов состоится 27 января, реестр акционеров закроется 2 января.

Кроме того, совет директоров компании избрал президентом, главным исполнительным директором и членом совета директоров президента выпускающего супы сегмента Мика Беекхейзена, который приступит к исполнению новых обязанностей 1 февраля.

Действующий президент и CEO Марк Клауз планирует сложить свои полномочия и выйти из состава совета директоров за день до этого. Он возглавлял компанию с января 2019 года, а теперь станет президентом клуба по американскому футболу "Вашингтон Коммандерс", выступающего в Национальной футбольной лиге (NFL) - одной из крупнейших спортивных лиг США.

Campbell's была основана в 1869 году и получила массовую известность благодаря серии работ художника Энди Уорхола, в которых фигурировала продукция компании. Сейчас компания производит широкий ряд продуктов питания, от супов и соусов для макарон до выпечки и фруктовых напитков.

США Campbell Soup Марк Клауз Campbell's Company
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