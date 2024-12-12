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Шохин считает, что бизнес вряд ли сможет воспользоваться льготными кредитами при текущей ставке

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Высокая ключевая ставка ЦБ РФ делает малопривлекательным для бизнеса привлечение льготных кредитов независимо от объема субсидирования, но планируемое ограничение поддержки по субсидируемым займам приведет к тому, что мало кто из компаний сможет воспользоваться этой мерой. Такое мнение высказал в четверг президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с "Интерфаксом".

Ранее Минфин опубликовал проект постановления правительства, устанавливающий переход от субсидирования плавающих процентных ставок, зависящих от ключевой ставки Банка России, к фиксации обязательств для федерального бюджета с их постепенным сокращением по мере нормализации денежно-кредитной политики. Так, в 2025-2026 годах предлагается ограничить субсидирование из федерального бюджета процентных ставок по кредитам, облигационным займам и лизингу для бизнеса на уровне 5% годовых, в 2027 году и последующие - на уровне 3% годовых.

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"На самом деле для крупного бизнеса, коль скоро большинство льгот по субсидиям - это "ключевая ставка минус" (размер ставки ЦБ минус субсидируемые государством процентные пункты), то все зависит от ключевой ставки. Если ключевая ставка будет 25%, сколько ни минусуй, 3% или 5% - все равно это многовато", - сказал Шохин.

При этом он отдельно выделил программы поддержки Фонда развития промышленности, которые позволяют независимо от размера "ключа", получать льготные кредиты на приоритетные проекты под 1-5% годовых в зависимости от отрасли. Но, по словам Шохина, сейчас рассматривается переход от фиксированной льготной ставки к механизму "ключевая ставка минус" по аналогии с другими льготными программами, что снизит привлекательность поддержки через фонд.

"Если речь идет о том, что сохраняется, например, ФРП до 5%, от 1% до 5%, если это остается и объем финансирования из ФРП не уменьшится, это было бы неплохо. Но в принципе сейчас говорят, что лежит постановление правительства, что "ключевая минус", и уже в среднем "минус 4%" как раз. При нынешней ставке вряд ли кто-то сумеет воспользоваться этими льготами на самом деле", - заявил глава РСПП.

В любом случае, привлечение новых займов, с субсидированием или нет, сейчас не является приоритетом для компаний, которые при выросшей ставке решают проблему старых долгов, считает Шохин.

"Условно говоря, сейчас основная проблема не в привлечении, а в обслуживании старых долгов. Поскольку в разы растут расходы на обслуживание процентов по ранее привлеченным кредитам, они же привлекались большей частью по плавающим ставкам - не потому что компании рассчитывали, что ключевая ставка будет снижаться и так далее, (а потому что) банки не давали просто по фиксированным ставкам, - то, безусловно, сейчас главное - это рефинансирование долгов старых, а не привлечение новых", - сказал он.

Глава РСПП отметил, что многие компании "инвестиционные проекты притормаживают до лучших времен". "И вот здесь надо, безусловно, искать баланс между, скажем, поддержанием инвестиционной активности и борьбой с инфляцией. Как найти этот баланс? Это отдельная тема", - заключил Шохин.

Александр Шохин РСПП
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