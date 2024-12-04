Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 6 декабря в 1,3 раза

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минфин с 6 декабря по 14 января планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 114,4 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей, сообщило ведомство.

Это в 1,286 раза больше, чем дневной объем в период с 7 ноября по 5 декабря (4,2 млрд рублей, в сумме 87,5 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в декабре на сумму 95,9 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам ноября составило 18,5 млрд рублей.

Банк России решил с 28 ноября и до конца 2024 года не зеркалировать регулярные операции Минфина по бюджетному правилу. При этом ЦБ продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств ФНБ в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении зеркалирования регулярных операций Минфина будет принято с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках, отметил ЦБ. Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

Если ЦБ возобновит зеркалирование покупок валюты по бюджетному правилу в начале 2025 года, то ежедневный объем продаж с 1 по 14 января будет составлять 3 млрд рублей.