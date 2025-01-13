Минфин РФ уменьшит объем покупки валюты/золота с 15 января в 1,3 раза

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 15 января по 6 февраля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 70,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это в 1,32 раза меньше, чем дневной объем в период с 6 декабря по 14 января (5,4 млрд руб., в сумме 114,4 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе на сумму 80,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам декабря составило минус 10,1 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года (с 9 января по 30 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб. (во II полугодии этот объем корректировался на продажи в размере 8,4 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 15 января 2025 года по 6 февраля 2025 года будет продавать валюту объемом 4,76 млрд руб. в день (с 9 по 14 января продает в размере 3,41 в день).

Минфин возобновил покупки в рамках бюджетного правила в августе прошлого года после периода продаж с февраля 2022 года с ежедневного объема в эквиваленте 1,8 млрд рублей (общий объем - 40,5 млрд рублей). С 7 сентября 2023 года масштаб ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось уже 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день), а с 8 ноября объем вырос до 621,1 млрд рублей (29,6 млрд рублей в день). В декабре же ежедневный объем покупок сократился в 2,5 раза, до 11,7 млрд рублей в день (244,8 млрд рублей).

В январе 2024 года Минфин вновь проводил продажи валюты и золота (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.). С 7 февраля он вернулся к покупкам - 73,2 млрд рублей, или 3,7 млрд рублей в день, с 7 марта покупки составляли 93,7 млрд рублей, или 4,7 млрд рублей в день, с 5 апреля они повысились до 235,3 млрд рублей, или 11,2 млрд рублей в день. С 8 мая по 6 июня покупки составляли 5,55 млрд рублей в день, или 110,94 млрд рублей, с 7 июня по 4 июля - 3,7 млрд рублей в день, или 71,1 млрд рублей, с 5 июля по 6 августа - 5,4 млрд рублей в день, или 123,8 млрд рублей, с 7 августа по 5 сентября они снизились до 1,12 млрд рублей в день, или 24,65 млрд рублей. С 6 сентября их объем вырос в 7 раз, до 8,2 млрд рублей, в сумме 172,9 млрд рублей, в октябре сократился в 2,6 раза - до 3,1 млрд рублей в день (71,8 млрд рублей), в ноябре вырос до 4,2 млрд рублей (87,5 млрд рублей), в декабре увеличился до 5,4 млрд рублей (114,4 млрд рублей).