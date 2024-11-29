ЦБ РФ не видит нужды в экстренных мерах ДКП из-за волатильности курса

Ситуация на валютном рынке стабилизируется, заявил зампред Банка России Филипп Габуния

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Наблюдающаяся волатильность на валютном рынке не несет угроз для финансовой стабильности и не требует принятия экстренных мер денежно-кредитной политики, заявил зампред Банка России Филипп Габуния.

"Мы по-прежнему считаем, что фундаментальное значение имеет именно долгосрочная динамика курса. То, что мы видим на протяжении последней недели, является очень коротким периодом, и, действительно, волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке. В этом случае мы уже отреагировали в рамках изменения нашего подхода к покупке валютной выручки в рамках бюджетного правила. На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно, мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется", - сказал он на пресс-конференции по Обзору финансовой стабильности.

Габуния отметил, что регулятор сохраняет свою политику относительно плавающего курса и его ценности "для стабилизации самой экономики к внешним условиям и балансировки интересов экспортеров, импортеров и других участников экономической деятельности".

"При этом в случае если кратковременная волатильность, вызванная проблемами с платежами, будет создавать угрозы финансовой стабильности, у нас есть достаточный арсенал мер для того, чтобы эту ситуацию сглаживать. И мы в случае чего будем ее применять", - сказал он.

Зампред ЦБ пояснил, что арсенал мер известен - это различные формы предоставления ликвидности, прямые операции на рынке и изменение Банком России операций, связанных с зеркалированием операций по бюджетному правилу.

Также, говоря о чувствительности курса к ключевой ставке, зампред ЦБ отметил, что "она никуда не ушла, она сохраняется". "Мы по-прежнему знаем, что ключевая ставка создает дополнительную привлекательность рублевым активам, а также она охлаждает спрос в целом в экономике и, в частности, на импорт, соответственно, снижая спрос на валюту. В этой части действие ключевой ставки работает, экстренных каких-то мер принимать нам не нужно, потому что в данный момент мы не видим угроз финансовой стабильности. Но продолжим внимательно мониторить ситуацию", - заключил он.