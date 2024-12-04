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Эстонская авиакомпания Nordica подала заявление о банкротстве

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Эстонская государственная Nordic Aviation Group (NAG), в которую входят авиакомпании Nordica и Xfly, подала в суд завление о собственном банкротстве, говорится в сообщении на сайте NAG.

"На сегодняшний день для Nordica назначены временные управляющие по делу о банкротстве, суд наложил ограничения на все транзакции с ее активами. Ожидается, что суд назначит временного управляющего по делу о банкротстве Xfly в ближайшее время", - уточняется в пресс-релизе.

Отмечается, что NAG заранее вела подготовку заявления о банкротстве (было подано 29 ноября), в том числе для предотвращения дополнительных потерь для кредиторов, включая сотрудников, арендодателей воздушных судов, клиентов и поставщиков услуг. Сумма задолженности компании превышает стоимость активов более чем на 38 млн евро, при этом "в ходе процедуры банкротства как стоимость активов, так и обязательства компании могут измениться".

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Согласно сообщению, деятельность компании прекращена, платежи, раскрытие информации и принятие новых обязательств строго ограничены. Для сотрудников инициирован коллективный процесс увольнения в соответствии с законодательством. Работники смогут подать заявления на получение страховых пособий по безработице, а временный управляющий от их имени - на перечисление невыплаченных зарплат и других причитающихся им и установленных законом сумм.

Взятые в лизинг воздушные суда возвращены лизинговым компаниям, а использовавшиеся Nordica самолеты, которые принадлежали компании Transpordi Varahaldus, также входящей в концерн NAG, отправлены в Таллинский аэропорт, "где они будут надлежащим образом храниться и, при необходимости, обслуживаться", что позволит Transpordi Varahaldus продолжить процесс их продажи.

Также сообщается, что Nordica и Xfly расторгли все договоры об оказании услуг, связанные с арендованным персоналом, что даст возможность партнерам либо продолжить предоставлять свои услуги другим авиакомпаниям, либо подать собственные заявления о банкротстве.

По состоянию на конец октября 2024 года в Nordica работали 579 человек, в том числе 286 - в Эстонии.

Nordic Aviation Group была основана в октябре 2015 года, когда правительство искало возможность создать преемника обанкротившегося флагманского авиаперевозчика Estonian Air. При создании компании основными целями были обеспечение авиасообщения с Таллином, создание конкуренции на авиационном рынке и коммерчески устойчивая деятельность. В 2019 году NAG прекратила полеты, поскольку изменившийся к тому времени с приходом международных авиаперевозчиков рынок уже не позволял ей выгодно конкурировать. Группа сосредоточилась на предоставлении услуг аренды самолетов, экипажей, технического обслуживания и страхования (ACMI, Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance).

Правительство Эстонии инициировало процесс приватизации компании в конце 2023 года. Однако попытки найти стратегического инвестора закончились безрезультатно. В ноябре правление компании приняло решение ликвидировать авиакомпанию через процедуру банкротства.

Консолидированный чистый убыток концерна в первом полугодии 2024 года составил 8,2 млн евро, что на 7,9% превысило показатель аналогичного периода прошлого года (7,6 млн евро). Доходы снизились на 21,3% и составили 33,2 млн евро.

Nordica Эстония Nordic Aviation Group
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