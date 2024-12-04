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Складской рынок России потерял в 2024 году потенциальные сделки на 2 млн кв.м

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок складов в 2024 году не досчитается потенциальных сделок примерно на 2 млн кв.м, сообщил на конференции "Итоги года. Коммерческая и жилая недвижимость" управляющий партнер NF Group Алексей Новиков.

"К сожалению, рынок не увидит довольно много проектов, которые могли бы закрыться в этом году. (...) В этом году мы потеряли, наверное, пару миллионов квадратных метров потенциальных сделок. Потому что многие крупные игроки, которые драйвят рынок, вынуждены были отказаться от своих планов, потому что это компании сферы e-com, которые строят бизнес-план, исходя из определенных предпосылок", - заявил он.

По его словам, такие решения принимаются из-за роста ключевой ставки и, как следствие, роста ставок аренды.

"Многие компании из-за этого свои планы притормозили, уменьшили или отложили на следующий год просто для того, чтобы хотя бы пересобраться, посмотреть и понять, вообще тянут они это или не тянут", - сказал Новиков.

Ранее руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай отмечала, что ставка аренды на рынке складской недвижимости класса А в России по предварительным итогам 2024 года выросла на 55% год к году.

По оценке эксперта, в Москве и Подмосковье она увеличилась на 56% за год, до 12 тысяч рублей за кв.м в год. Стоимость строительства складской недвижимости в столичном регионе к декабрю 2023 года выросла на 19%, до 65,2 тысячи рублей за кв.м. Материалы подорожали на 18% к году, до 39,1 тысячи рублей за кв.м. На 19% выросла стоимость работ - до 26,1 тысячи рублей за кв.м.

"Конец этого года, он такой был напряженный, когда понятно, что ничего не случится, склады будут востребованы, будут хорошо расти. Но, в принципе, сейчас такой период, когда все участники процесса: и девелопер, и арендатор, и, естественно, банк, все пытаются как-то найти новую реальность", - добавил Новиков.

Москва Подмосковье NF Group Екатерина Ногай Алексей Новиков IBC Real Estate
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