Неудовлетворенный спрос на склады в Петербурге составит 1 млн кв.м за два года

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Неудовлетворенный спрос на склады в Петербурге и Ленинградской области в ближайшие два года составит не менее 1 млн кв.м, прогнозируют в NF Group.

"На рынке сохраняется существенный дефицит качественных складских площадей. Неудовлетворенный спрос в ближайшие два года мы оцениваем на уровне минимум 1 млн кв.м, поэтому рынку требуются новые проекты особенно в менее развитых направлениях, в частности, на севере города", - рассказал партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.

Всего в первом квартале ввели 125,7 тысячи кв.м качественных складов. Доля вакантных помещений по итогам трех месяцев составила 0,5%. Объем вакантных помещений в строящихся спекулятивных объектах, которые хотят ввести в этом году, достиг 97 тысяч кв.м.

Суммарный объем сделок в первом квартале в Петербурге и области составил 64,1 тысячи кв.м. Это в два раза меньше, чем за январь-март 2022 и 2023 годов.

Аналитики добавили, что на фоне низкой вакантности складов растет средневзвешенная арендная ставка - 9 тысяч рублей за кв.м в год. С начала года ставка выросла на 4%.

"До конца года девелоперами заявлен ввод ещё около 350 тысяч кв.м спекулятивных площадей, из которых большая часть уже арендована, а оставшаяся находится на этапе обсуждения. Этого объема не хватит для удовлетворения сохраняющегося высокого уровня спроса", - подчеркнул руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев.