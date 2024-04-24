Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

Неудовлетворенный спрос на склады в Петербурге составит 1 млн кв.м за два года

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Неудовлетворенный спрос на склады в Петербурге и Ленинградской области в ближайшие два года составит не менее 1 млн кв.м, прогнозируют в NF Group.

"На рынке сохраняется существенный дефицит качественных складских площадей. Неудовлетворенный спрос в ближайшие два года мы оцениваем на уровне минимум 1 млн кв.м, поэтому рынку требуются новые проекты особенно в менее развитых направлениях, в частности, на севере города", - рассказал партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.

Всего в первом квартале ввели 125,7 тысячи кв.м качественных складов. Доля вакантных помещений по итогам трех месяцев составила 0,5%. Объем вакантных помещений в строящихся спекулятивных объектах, которые хотят ввести в этом году, достиг 97 тысяч кв.м.

Суммарный объем сделок в первом квартале в Петербурге и области составил 64,1 тысячи кв.м. Это в два раза меньше, чем за январь-март 2022 и 2023 годов.

Аналитики добавили, что на фоне низкой вакантности складов растет средневзвешенная арендная ставка - 9 тысяч рублей за кв.м в год. С начала года ставка выросла на 4%.

"До конца года девелоперами заявлен ввод ещё около 350 тысяч кв.м спекулятивных площадей, из которых большая часть уже арендована, а оставшаяся находится на этапе обсуждения. Этого объема не хватит для удовлетворения сохраняющегося высокого уровня спроса", - подчеркнул руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев.

Петербург NF Group Илья Князев Константин Фомиченко Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 3 апреля

"Автодор" поднял тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на 8%

"Автодор" поднял тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на 8%

Российский бизнес Hugo Boss будет продан АО "Стокманн"

Российский бизнес Hugo Boss будет продан АО "Стокманн"

"Северсталь" и ФАС договорились о снижении штрафа по "делу металлургов" в 10 раз

ЕЦБ рассмотрит снижение ставки, если прогнозы и статистика подтвердят спад инфляции

ЕЦБ рассмотрит снижение ставки, если прогнозы и статистика подтвердят спад инфляции

Продажи новостроек в США в марте подскочили на 8,8%

Продажи новостроек в США в марте подскочили на 8,8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });