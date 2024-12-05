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Brent подорожала до $72,78 за баррель

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали расти днем в четверг в ожидании результатов встречи ОПЕК+.

К 14:30 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,65%), до $72,7899 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,44 (0,64%), до $68,98 за баррель.

В среду Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2%.

Министры ОПЕК+ на начавшемся 5 декабря заседании могут обсудить продление квот, которые уже зафиксированы на 2025 год, еще и на 2026 год, сказали источники, знакомые с ситуацией.

Ограничения восьми стран-добровольцев на 2,2 млн баррелей в сутки, которые должны были быть постепенно сняты с января 2025 года, вероятно, будут оставлены в силе еще на некоторое время. По информации источников "Интерфакса", один из вариантов - отложить наращивание на весь первый квартал 2025 года. Источники Bloomberg сообщают, что вопрос о том, чтобы отложить наращивание добычи принципиально согласован, но длительность еще обсуждается.

"Я ожидаю продления на три месяца, - сказал старший вице-президент консалтинговой компании Rystad Energy Хорхе Леон. - Затем в марте они посмотрят и оценят, что Трамп может предпринять в отношении Ирана и Венесуэлы".

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей, дистиллятов - на 3,38 млн баррелей.

Аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 424 тысячи баррелей.

Brent WTI ОПЕК США Минэнерго
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