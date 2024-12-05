ВТБ купил треть триллионного флоатера Минфина

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ принимал участие в аукционе по размещению ОФЗ-ПК 29026 нового типа 4 декабря, выкупил треть предложенного объема и заинтересован в приобретении таких бумаг и в дальнейшем.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!", что заявки банка были удовлетворены частично. "Взяли на 340 млрд", - уточнил глава банка Андрей Костин.

"Наш интерес к этому выпуску обусловлен новой формулой начисления купонного дохода, привязанного к срочной версии RUONIA, которая предусматривает капитализацию этого индикатора. Полагаем, что и другие инвесторы оценили такой шаг Минфина, что обеспечило высокий спрос на аукционе. Мы также заинтересованы в приобретении такого рода ОФЗ в случае их предложения на следующих аукционах", - пояснил Пьянов.

На аукционе в среду был размещен весь недавно зарегистрированный объем выпуска ОФЗ-ПК серии 29026 с погашением 4 сентября 2038 года. Всего было продано бумаг на общую сумму 1 трлн рублей по номиналу при спросе 1,589 трлн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 935 млрд 761 млн рублей. Таким образом, 4 декабря 2024 года был установлен новый исторический рекорд размещения гособлигаций на одном аукционе.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее отмечал, что Минфин запустил новый тип ОФЗ-ПК, посоветовавшись с инвесторами.

В зарегистрированном 29 ноября выпуске ОФЗ-ПК предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым Банком России значениям срочной версии RUONIA на 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода.

С учетом еще одного аукциона, проведенного 4 декабря, в этот день были размещены ОФЗ на 1,028 трлн рублей. В октябре было размещено ОФЗ на 113 млрд рублей, в ноябре - примерно на 125 млрд рублей. Для выполнения квартального плана в 2,4 трлн рублей Минфину в оставшиеся в текущем году три аукционных дня предстоит разместить ОФЗ на сумму около 1,1 трлн рублей.