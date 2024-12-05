На программу субсидирования приоритетного импорта выделили еще 5 млрд рублей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило дополнительно более 5 млрд рублей на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Выделенные средства позволят просубсидировать ранее выданные импортерам кредиты на 140 млрд рублей и сохранить для заемщиков льготную ставку", - отметили в правительстве.

Ранее в федеральном бюджете 2024 года на поддержку этой программы было предусмотрено 14,6 млрд рублей.

Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции запущена в РФ с мая 2022 года и направлена на снижение затрат предприятий на выстраивание новых цепочек поставок в условиях санкций. Как напомнили в правительстве, льгота распространяется на закупку отдельных видов продовольствия, лекарств и фармацевтической продукции, транспортных средств, сельскохозяйственных машин, строительных материалов, станков и электроники.