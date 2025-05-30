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Акционеры "Европлана" утвердили финальные дивиденды-2024 в 29 рублей на акцию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Акционеры лизинговой компании "Европлан" утвердили выплату финальных дивидендов за 2024 год в размере 29 рублей на акцию, сообщила компания.

Всего на финальные выплаты будет направлено 3,48 млрд рублей.

Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 7 июня.

За девять месяцев 2024 года компания выплатила 50 рублей на акцию (всего 6 млрд рублей).

Таким образом, за весь 2024 год выплаты составят 9,48 млрд рублей, или 79 рублей на акцию. Это соответствует 63,6% чистой прибыли компании по МСФО за прошлый год (14,9 млрд рублей).

Дивидендная политика компании предусматривает целевой уровень дивидендных выплат по итогам отчетного года не менее 50% размера чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала.

Основным акционером компании является инвестхолдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") которому принадлежит 87,5% акций. В свободном обращении (free float) находятся 12,5% акций компании.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

SFI Европлан ПАО "ЭсЭфАй"
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