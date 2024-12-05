Сечин отверг обвинения в адрес России в подрыве основ мирового энергорынка

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Обвинения РФ в подрыве основ мирового энергетического рынка беспочвенны; страна не раз жертвовала своими интересами ради поддержания его стабильности, считает CEO "Роснефти" Игорь Сечин.

"В последнее время Россия регулярно слышит в свой адрес безосновательные обвинения в подрыве основ энергетического рынка. Однако за последние десять лет именно наша страна с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, часто жертвуя собственными стратегическими интересам", - сказал Сечин в ходе пленарной сессии XVII Веронского Евразийского экономического форума в четверг.

Он напомнил, что в 2016 году стабилизировать энергорынок удалось благодаря созданию сделки ОПЕК+, что объединило 55% мировой добычи нефти и защитило интересы ее производителей.

"Решения ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка в 2016 и 2020 годах существенно поддержали и сланцевую отрасль США", - подчеркнул Сечин.

В то же время, отметил глава "Роснефти", ссылаясь на слова Скотта Бессента, номинированного на пост министра финансов в администрации избранного президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты готовы вывести на рынок дополнительные мощности по добыче нефти в объеме 3 млн б/с.

"Но эти дополнительные баррели могут выйти на рынок не только из США. Хочу напомнить, что сокращение добычи ОПЕК+ привело к возникновению на рынке значительных свободных мощностей. Как мы ранее заявляли, эти фантомные баррели могут быть использованы в политических целях", - подчеркнул Сечин.