"Роснефть" запланировала первый этап ввода проекта "Восток Ойл" на 2026 год

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" запланировала первый этап ввода проекта "Восток Ойл" на 2026 год, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме.

"Восток Ойл" является флагманским активом "Роснефти", он предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.