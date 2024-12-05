Поиск

"Роснефть" запланировала первый этап ввода проекта "Восток Ойл" на 2026 год

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" запланировала первый этап ввода проекта "Восток Ойл" на 2026 год, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме.

"Восток Ойл" является флагманским активом "Роснефти", он предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

Восток Ойл Игорь Сечин Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сечин назвал приемлемой цену нефти Urals в $45-50/барр. в среднесрочной перспективе

Сечин назвал приемлемой цену нефти Urals в $45-50/барр. в среднесрочной перспективе

Equinor и Shell создают крупнейшую независимую нефтегазовую компанию Британии

Equinor и Shell создают крупнейшую независимую нефтегазовую компанию Британии

ФНБ в ноябре вырос на 370,5 млрд рублей, до 13,097 трлн рублей

ВТБ запускает собственную платформу ЦФА

План выпуска двигателей для SJ-100, МС-21 и Ту-214 до 2027 г. урезали в 1,5 раза

План выпуска двигателей для SJ-100, МС-21 и Ту-214 до 2027 г. урезали в 1,5 раза

Костин заявил, что сейчас не самое хорошее время для приватизации ВТБ

Костин заявил, что сейчас не самое хорошее время для приватизации ВТБ

Курс биткойна впервые в истории превысил $100 тысяч

Курс биткойна впервые в истории превысил $100 тысяч
Инфляция в России

Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря разогналась до 0,50%

Бюджет РФ

Минфин не закладывал в бюджет-2025 поступления дивидендов от "Газпрома"

Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов на фоне укрепления рубля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5521 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2048 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России26 материалов
Бюджет РФБюджет РФ33 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });