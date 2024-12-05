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Минфин выбрал претендентов среди госкомпаний для вывода на рынок

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ выбрал среди государственных компаний группу претендентов для потенциального вывода на фондовый рынок, ЦБ рекомендует им основательно подготовиться к будущим сделкам, постепенно формируя публичную историю.

"Сейчас мы отобрали порядка семи компаний (с госучастием - ИФ) для вывода на рынок, понятно, что эти компании должны быть готовы к размещению. И порядка 20 компаний, для которых мы будем предлагать установить КПЭ в виде привязки к вознаграждению топ-менеджмента к капитализации компании", - сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Очертив довольно узкий круг кандидатов, Минфин поступил правильно, считает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, также участвующий в сессии форума, посвященной фондовому рынку.

"Мы, когда обсуждали тему капитализации (речь о президентской задаче удвоить ее к 2030 году - ИФ), проанализировали компании, которые сегодня более-менее заметны в нашей экономике и могут быть интересны для инвесторов. Мы увидели, что потенциально компаний, которые могут выходить на рынок капитала, около 500. Из них около 30 - это компании с госучастием. Наши коллеги из Минфина очень правильно говорят более аккуратно - 7-10", - сказал Чистюхин.

Он подчеркнул, что это задача не на "послезавтра": предстоит серьезная подготовительная работа. "С моей точки зрения, если по серьезному, может быть, в течение пары лет. Потому что они должны подготовить инвесторов, должны подготовить компанию к приходу инвесторов. Нужно раскрыться, нужно показать себя, нужно выплатить дивиденды, определить дивидендную политику", - отметил первый зампред ЦБ.

Владимир Чистюхин Иван Чебесков Минфин РФ ЦБ РФ Банк России
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