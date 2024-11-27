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Минфин хочет привязать мотивацию менеджмента выходящих на рынок госкомпаний к их стоимости

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минфин планирует усовершенствовать систему мотивации менеджмента компаний с госучастием, чтобы стимулировать его к росту капитализации выходящих на рынок эмитентов, сообщил в Совете Федерации директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев.

"Мы предполагаем усовершенствовать систему мотивации менеджмента для того, чтобы те лица, которые принимают решения, они были напрямую замотивированы в том, сколько стоит компания. Потому что это наиболее интегральный, комплексный показатель, который покажет именно акционерам, насколько эффективно осуществляется руководство деятельностью компании. Причем речь идет не только о допэмиссии, а также о продаже уже принадлежащих государству пакетов, то есть здесь, так скажем, комбинированная планируется работа", - сказал он.

Яковлев напомнил, что целевые показатели федерального проекта по развитию финансового рынка, подготовленного Минфином, предполагают проведение не менее 20 IPO ежегодно в период 2025-2030 годах, часть из которых - это размещения госкомпаний.

"Мы в федеральный проект закладываем большой блок по стимулированию государственных компаний по выходу на IPO. (...) Наша задача - создать такие условия, чтобы эти компании смогли разместиться на рынке. Таким образом у нас будет формироваться дополнительный приток предложения. Понятно, что прямыми директивами здесь, наверное, заставлять никого не нужно это делать, потому что компания, во-первых, должна быть готова к тому, чтобы выходить на рынок, ну и испытывать в этом потребность", - отметил глава департамента Минфина.

Позицию министерства поддержал руководитель управления рынков капитала "Т-Инвестиций" Антон Мальков, представлявший сторону организаторов размещений. Он отметил, что от госкомпаний можно часто услышать, что им неважно, где находятся котировки их бумаг.

"Вот эту проблему надо убирать и решать, потому что если госкомпании без разницы, где находится котировка, это бьет по инвесторам, которые впоследствии будут покупать бумаги на IPO и на SPO. Какое решение? Я вообще не фанат истории про кнут, я фанат истории про пряник. Пряник - это программа мотивации менеджмента. Очень эффективно, когда часть компенсации выдается акциями - тогда ты не контролируешь цены на ресурсы, но ты будешь максимизировать общий доход на инвестицию", - сказал Мальков.

Он также подчеркнул, что считает верным выборочный подход к приватизации госкомпаний.

"Мы общались с рядом компаний, они говорят: "сказали - надо идти". И это неправильная мотивация, потому что не факт, что они будут себя адекватно вести, когда уже станут публичными. Особенно в контексте поиска цены, которая является некой проблемой российского рынка в целом", - пояснил банкир.

"Селективный подход к приватизации очень приветствуется - это правильная мысль, и программы мотивации они должны быть не только в отношении новых приватизированных компаний выходящих, но нужно плотно подумать, чтобы мотивировать уже существующие публичные компании", - считает он.

Алексей Яковлев Минфин Антон Мальков Т-Инвестиции
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