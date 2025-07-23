Минфин предложил мотивировать менеджмент госкомпаний через акции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект постановления правительства, внедряющий программу долгосрочной мотивации для топ-менеджмента компаний с госучастием, чьи акции уже присутствуют на фондовом рынке или планируются к публичному размещению. Документ опубликован на regulation.gov.ru для общественного обсуждения, оно продлится до 5 августа.

"Инициатива призвана мотивировать топ-менеджмент (...) работать над улучшением финансово-экономических результатов, ростом капитализации, размещением акций компании на организованных торгах. Вознаграждение работников предусматривается в виде акций компании или финансовых инструментов, доходность которых зависит от изменения стоимости ценной бумаги", - сообщил Минфин.

Планы усовершенствовать систему мотивации менеджмента госкомпаний министерство анонсировало в конце прошлого года. Капитализация - "наиболее интегральный, комплексный показатель", который говорит акционерам, насколько эффективно осуществляется руководство деятельностью компании, отмечали в Минфине.

Новая система мотивации связана в том числе и с планами Минфина по выводу госкомпаний на рынок акционерного капитала. "Мы слышим, когда спрашиваем любых консультантов, что самое главное сделать для компаний с госучастием для того, чтобы им было интересно участвовать в IPO, размещать свои акции, они говорят - поменяйте систему мотивации менеджмента, то есть привяжите систему мотивации менеджмента к стоимости акций", - говорил замминистра финансов Иван Чебесков.

Действующая система мотивации топ-менеджмента компаний с госучастием основывается на ключевых показателях эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателях эффективности (ФКЭП).

Формы долгосрочной мотивации - залог эффективной работы менеджмента госкомпаний, чьи акции обращаются на фондовом рынке, этот механизм отвечает интересам акционеров и будущих инвесторов, заинтересованных в росте стоимости акций, отметил директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов, процитированный в сообщении. Такая мотивация "положительно скажется на инвестиционной привлекательности акций и будет способствовать достижению национальной цели по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году", полагает он.

В проекте постановления программа долгосрочной мотивации прописана как "комплекс внутренних документов и решений совета директоров организации, являющейся акционерным обществом (с госучастием - ИФ), акции которого допущены к организованным торгам или запланированы к публичному размещению на организованных торгах, направленных на долгосрочную мотивацию отдельных работников (в том числе должностных лиц руководящего состава) организации к улучшению финансово-экономических результатов деятельности организации, размещению ее акций на организованных торгах и росту ее капитализации, устанавливающих возможность выплаты вознаграждения отдельным работникам (в том числе должностным лицам руководящего состава) организации в форме предоставления акций организации или финансовых инструментов, увязанных с ростом стоимости акций организации, а также определяющих порядок, сроки и основания такой выплаты".

Вознаграждение, получаемое в рамках программы долгосрочной мотивации, Минфин предложил не учитывать в составе годового персонального вознаграждения топ-менеджеров. Конкретные параметры будут определяться на уровне советов директоров компаний, при этом они не должны противоречить основным принципам реализации программ долгосрочной мотивации, согласованным рабочей группой при правкомиссии по оптимизации бюджетных расходов.