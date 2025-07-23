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Минфин предложил мотивировать менеджмент госкомпаний через акции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект постановления правительства, внедряющий программу долгосрочной мотивации для топ-менеджмента компаний с госучастием, чьи акции уже присутствуют на фондовом рынке или планируются к публичному размещению. Документ опубликован на regulation.gov.ru для общественного обсуждения, оно продлится до 5 августа.

"Инициатива призвана мотивировать топ-менеджмент (...) работать над улучшением финансово-экономических результатов, ростом капитализации, размещением акций компании на организованных торгах. Вознаграждение работников предусматривается в виде акций компании или финансовых инструментов, доходность которых зависит от изменения стоимости ценной бумаги", - сообщил Минфин.

Планы усовершенствовать систему мотивации менеджмента госкомпаний министерство анонсировало в конце прошлого года. Капитализация - "наиболее интегральный, комплексный показатель", который говорит акционерам, насколько эффективно осуществляется руководство деятельностью компании, отмечали в Минфине.

Новая система мотивации связана в том числе и с планами Минфина по выводу госкомпаний на рынок акционерного капитала. "Мы слышим, когда спрашиваем любых консультантов, что самое главное сделать для компаний с госучастием для того, чтобы им было интересно участвовать в IPO, размещать свои акции, они говорят - поменяйте систему мотивации менеджмента, то есть привяжите систему мотивации менеджмента к стоимости акций", - говорил замминистра финансов Иван Чебесков.

Действующая система мотивации топ-менеджмента компаний с госучастием основывается на ключевых показателях эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателях эффективности (ФКЭП).

Формы долгосрочной мотивации - залог эффективной работы менеджмента госкомпаний, чьи акции обращаются на фондовом рынке, этот механизм отвечает интересам акционеров и будущих инвесторов, заинтересованных в росте стоимости акций, отметил директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов, процитированный в сообщении. Такая мотивация "положительно скажется на инвестиционной привлекательности акций и будет способствовать достижению национальной цели по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году", полагает он.

В проекте постановления программа долгосрочной мотивации прописана как "комплекс внутренних документов и решений совета директоров организации, являющейся акционерным обществом (с госучастием - ИФ), акции которого допущены к организованным торгам или запланированы к публичному размещению на организованных торгах, направленных на долгосрочную мотивацию отдельных работников (в том числе должностных лиц руководящего состава) организации к улучшению финансово-экономических результатов деятельности организации, размещению ее акций на организованных торгах и росту ее капитализации, устанавливающих возможность выплаты вознаграждения отдельным работникам (в том числе должностным лицам руководящего состава) организации в форме предоставления акций организации или финансовых инструментов, увязанных с ростом стоимости акций организации, а также определяющих порядок, сроки и основания такой выплаты".

Вознаграждение, получаемое в рамках программы долгосрочной мотивации, Минфин предложил не учитывать в составе годового персонального вознаграждения топ-менеджеров. Конкретные параметры будут определяться на уровне советов директоров компаний, при этом они не должны противоречить основным принципам реализации программ долгосрочной мотивации, согласованным рабочей группой при правкомиссии по оптимизации бюджетных расходов.

Иван Чебесков Минфин Андрей Воронцов
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