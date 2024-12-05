ОАЭ отложили планируемое с января наращивание добычи нефти до апреля 2025 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ОАЭ, которые в июне согласовали увеличение своей квоты по добыче нефти в рамках ОПЕК+ на 300 тысяч баррелей в сутки постепенно с января по сентябрь 2025 года, теперь решили отложить начало наращивания до апреля 2025 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на делегата сегодняшних переговоров.

Согласно ранее озвученным квотам, предполагалось, что квота ОАЭ в январе увеличится до 3 млн б/с с 2,95 млн б/с в декабре. Однако ОАЭ при этом участвует в добровольных сокращениях восьми стран ОПЕК+.

Пресс-служба ОПЕК позднее сообщила, что министры стран ОПЕК+ 5 декабря утвердили продление действующих в 2025 году квот по добыче нефти на весь 2026 год. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.