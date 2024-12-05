Страны ОПЕК+ до конца года представят новые графики компенсаций недосокращенной добычи

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, которые с января 2024 года допустили превышение оговоренных объемов добычи в рамках этой сделки, должны до конца года представить в секретариат ОПЕК обновленные графики компенсации этих объемов, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

При этом сам период, когда можно компенсировать эти недосокращенные объемы, продлен до конца июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в числе "должников" числятся Ирак, Казахстан и Россия.