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Новак сообщил о приросте спроса на мировом рынке нефти в 2024 году на 1,4 млн б/с

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Участники ОПЕК+ отмечают стабильную ситуацию на мировом рынке нефти, в том числе благодаря своим усилиям по ограничению производства, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия24".

"Сегодня ситуация стабильная, в том числе благодаря действиям ОПЕК+. Мы видим баланс спроса и предложения. Это было и в летний период, и в зимний - для этого и принимали решение, чтобы сохранить баланс", - сказал он, добавив, что цены на нефть адекватно отражают ситуацию.

"Видим, что в этом году прирост спроса на мировом рынке составляет примерно 1,4 млн б/с. Ожидаем и в следующем году прирост около 1 млн б/с", - отметил Новак.

ОПЕК Александр Новак
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