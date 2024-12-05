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Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2024 г.

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "ЛУКОЙЛа" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал промежуточные дивиденды в размере 531,9 рубля на акцию. Ближе всех оказались прогнозы экспертов SberCIB и "Ренессанс капитала" - 500 рублей на акцию. На получение дивидендов могут претендовать акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 17 декабря.

Базой для выплат акционерам "ЛУКОЙЛа" служит показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF). Согласно дивидендной политике компании, на дивиденды должно направляться не менее 100% от данного показателя, однако в последние годы к сумме применялись дополнительные корректировки.

По итогам первого полугодия 2024 года чистая прибыль "ЛУКОЙЛа", относящаяся к акционерам, по МСФО составила 590,2 млрд руб., что на 4,6% больше год к году. За 2023 году "ЛУКОЙЛ" получил чистую прибыль в 655,289 млрд рублей. Акционеры утвердили решение о выплате финальных дивидендов за 2023 год в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов (447 руб./а) размер итоговых дивидендов за 2023 год составил 945 руб./а (за 2022 год - 694 руб./а).

ЛУКОЙЛ
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