Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал промежуточные дивиденды в 514 руб./ао

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Внеочередное собрание акционеров (ВОСА) для утверждения промежуточных дивидендов созывается на 5 декабря в заочной форме.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал промежуточные дивиденды в размере 531,9 рубля на акцию. Ближе всех оказались прогнозы экспертов SberCIB и "Ренессанс капитала" – 500 рублей на акцию.

"Размер дивиденда определен с учетом затрат на погашение долга и приобретение активов в условиях отсутствия доступа к международным рынкам капитала", - отмечает НК.

Помимо этого, совет директоров компании принял решение о созыве 6 декабря повторного ВОСА, которое будет проведено в случае, если первое не состоится из-за отсутствия кворума. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собраниях, установлено 11 ноября 2024 года. На получение дивидендов могут претендовать акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 17 декабря.

Базой для выплат акционерам "ЛУКОЙЛа" служит показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF). Согласно дивидендной политике компании, на дивиденды должно направляться не менее 100% от данного показателя, однако в последние годы к сумме применялись дополнительные корректировки. По итогам первого полугодия 2024 года чистая прибыль "ЛУКОЙЛа", относящаяся к акционерам, по МСФО составила 590,2 млрд руб., что на 4,6% больше год к году.

За 2023 год "ЛУКОЙЛ" получил чистую прибыль в 655,289 млрд рублей. Акционеры утвердили решение о выплате финальных дивидендов за 2023 год в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов (447 руб./а) размер итоговых дивидендов за 2023 год составил 945 руб./а (за 2022 год - 694 руб./а).