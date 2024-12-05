Квоты ОПЕК+ предполагают добычу в 35,8 млн б/с без учета компенсаций, для РФ - 8,98 млн б/с

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Объемы добычи стран ОПЕК+ с учетом продления квот и добровольных сокращений, которые были приняты на заседании в четверг, но без учета компенсаций недосокращенной добычи, предполагаются в январе-марте 2025 года на уровне 35,8 млн баррелей в сутки, следует из расчетов "Интерфакса" на основе представленных данных ОПЕК.

Согласно предыдущим решениям, объемы добычи ОПЕК+ должны были составлять в декабре 35,8 млн б/с, но с учетом компенсаций - 35,45 млн б/с, поскольку Ирак должен дополнительно сократить добычи на 110 тыс. б/с, Казахстан - на 54 тыс. б/с.

Сейчас "штрафники" до конца года должны представить обновленный график компенсаций недосокращенных с января 2024 года объемов, которые увеличились после утверждения в июле. При этом период компенсаций продлен до конца июня 2026 года. По предыдущему графику Россия должна была дополнительно сократить с октября 2024 года по сентябрь 2025 года 480 тыс. б/с, Ирак - 1,44 млн б/с, Казахстан - 700 тыс. б/с.

По старому графику Ирак должен дополнительно к квотам сократить добычу в январе на 120 тыс. б/с, Казахстан - на 65 тыс. б/с. Если этот график сохранится, то в январе добыча должна будет составлять 35,43 млн б/с.

В среднем, без уровня компенсаций, добыча ОПЕК+ в 2025 году может составить 36,4 млн б/с, в 2026 году - 38,3 млн б/с.