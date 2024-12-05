Квоты ОПЕК+ продлены на 2026 год

"Доброволльцы" притормозили наращивание добычи на один квартал

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК+ на заседании решили продлить действующие на 2025 год, еще и на 2026 год, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

Кроме того, восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) приняли решение продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

При этом, страны ОПЕК+ из числа Great 8, которые допустили недосокращение с января 2024 года, должны до конца года представить обновленные графики компенсаций этих объемов. Сам период компенсаций будет продлен до конца июня 2026 года, в то время как ранее предполагалось, что недосокращенные объемы будут компенсированы до октября 2025 года.

Как сообщила пресс-служба российского правительства, следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) планируетсяна 3 февраля. Следующая министерская встреча ОПЕК+ намечена на 28 мая.

Министры ОПЕК+ продлили период оценки добычи своих стран тремя независимыми источниками до начала ноября 2026 года, чтобы использовать их для референтных уровней добычи на 2027 год.

Отдельно в пресс-релизе ОПЕК упомянута роль Саудовской Аравии в ее лидерстве. "Страны ОПЕК+ выражают свою глубочайшую признательность королевству Саудовская Аравия за его исключительное лидерство и непоколебимую приверженность стабильности мирового рынка нефти. Под председательством принца Абдулазиза бен Сальмана страны ОПЕК+ дальновидно преодолевали сложности, способствуя сплоченности посредством усилий по достижению консенсуса и обеспечивая баланс и прозрачность на рынке нефти", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении также напоминается, что страны могут приостановить или отменить наращивание добычи на 2,2 млн б/с в зависимости от рыночных условий.