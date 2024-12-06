Греф отметил проблемность планов ЦБ ограничить кредитование бизнеса с большими долгами

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Планы Банка России по снижению рисков крупных компаний с высоким уровнем долговой нагрузки создают много проблем, но не меняют прогнозы Сбербанка по росту корпоративного кредитного портфеля на 2025 год. Банк ведет диалог с регулятором, чтобы выработать альтернативные подходы.

В ноябре Банк России опубликовал проект нормативного акта, предполагающий возможность установления надбавок по требованиям банков к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой. В периметр регулирования попадут крупнейшие кредитные требования к компаниям со значительным размером долга относительно капитала банковского сектора и высокой долговой нагрузкой, которая будет измеряться показателем покрытия процентов (ICR). При этом надбавки будут применяться только на прирост долга компаний перед банками, что позволит не ограничивать рефинансирование и реструктуризацию кредитов компаниям, уже находящимся в сложном финансовом положении. ЦБ заявил, что может ввести надбавки уже во втором квартале 2025 года.

"Что касается подходов, которые опубликовал Центральный банк, нам они не кажутся удачными, они создают много проблем у крупных корпораций, поэтому мы сейчас пытаемся выработать альтернативное подходы, которые решали бы задачи, которые пытается решить Центральный банк. Мы их понимаем. Мы пытаемся предложить некоторые альтернативы с тем, чтобы не создавать такое напряжение, в первую очередь, для наших корпоративных заемщиков. Идет конструктивный диалог, надеюсь, что мы такие подходы сумеем найти", - заявил глава банка Герман Греф на дне инвестора.

По словам первого зампреда Сбербанка Александра Ведяхина, несмотря на планы ЦБ, банк не меняет прогноз по росту корпоративного портфеля в 2025 году и ждет его на уровне 9-11%.

"И в принципе чувствуем себя весьма уверенно. Да, эта инициатива есть, отрабатываем ее с Центробанком, как сказал Герман Оскарович, уверен, что найдем правильный компромисс между рынком и регулятором", - сказал Ведяхин.