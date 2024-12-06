Сбербанк не ждет существенного ухудшения кредитов застройщикам в 2025 году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк не ждет существенного ухудшения кредитного портфеля застройщиков в 2025 году, заявил на дне инвестора первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Мы являемся банком с самым высоким уровнем рыночной доли, у нас более 50% рынка, и мы очень хорошо понимаем, что на нем происходит. При этом мы выбирали проекты, которые имеют хороший запас прочности и чувствуют себя комфортно. Собственно говоря, мы видим, что покрытие долга остатками на счетах эскроу у нас сейчас более 80%, что достаточно для обслуживания денежных потоков. И мы считаем, что риски в данном случае под контролем", - сказал он.

"Также мы смотрим на маржинальность застройщиков в нашем портфеле. Видим, что она около 20% по состоянию на третий квартал 2024 года, что, конечно, дает тоже возможность застройщикам дальше развивать те проекты, которые они уже начали. При этом, конечно, мы видим, как снижается спрос на новые проекты, и ожидаем, что в ближайшее время pipeline новых проектов существенно сократится. Мы не видим дефолтов, нет у нас дефолтов по портфелю, и не ожидаем существенного ухудшения портфеля застройщиков в 2025 году", - добавил Ведяхин.