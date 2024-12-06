Сбербанк в 2025 г. прогнозирует рост корпоративного кредитования на уровне 9-11%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году прогнозирует рост корпоративного кредитного портфеля в целом по сектору на уровне 9-11%, розничного - не выше 5%, следует из презентации топ-менеджеров банка к "Дню инвестора".

"Мы понимаем, что уже существующие вызовы в совокупности с затяжным периодом высоких ставок окажут давление на динамику бизнеса. Это приведет к некоторому сокращению спроса на финансирование, и поэтому мы оцениваем темп роста корпоративного сектора чуть выше инфляции (прогноз банка по ней на 2025 год - 6-7%)", - сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках "Дня инвестора".

"Высокие ставки будут с нами дольше, чем мы изначально планировали, и регуляторные ограничения, затронувшие розничное кредитование, приведут к охлаждению рынка. По нашим оценкам, рост розничного кредитования по банковской системе не превысит 5%", - заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Сбербанк прогнозирует рост средств юрлиц в 2025 году на 3-5%, физлиц - 17-19%.